Corpo de recém-nascido é encontrado boiando no Rio Negro; veja vídeo

Manaus (AM) - O corpo de um bebê foi encontrado na tarde desta quarta-feira (27), boiando no Rio Negro, nas proximidades do Porto do Roadway, no bairro Centro, Zona Sul de Manaus. O resgate foi feito por um canoeiro da área e foi flagrado pela população.

Testemunhas afirmaram que um funcionário do porto avistou o bebê boiando por volta das 15h e pediu ajuda do canoeiro para o resgate.

"Colocamos dentro de uma bacia e cobrimos com um saco preto. Logo em seguida acionamos as autoridades e os bombeiros. Geralmente nessa área acumula muito lixo vindo dos bairros Compensa e São Raimundo, na Compensa, na Zona Oeste de Manaus, acreditamos que o corpo tenha vindo de lá", relatou um funcionário.

Policiais da Ciclopatrulha atenderam a ocorrência e os bombeiros logo em seguida realizaram o resgate. O corpo do bebê será encaminhado ao Pelotão Fluvial, também no Centro de Manaus.

A equipe do Instituto Médico Legal deve realizar a remoção do corpo que passará por exame necroscópico. O caso será investigado pela Polícia Civil.

