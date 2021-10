Chuva em Manaus termina com 35 pedidos de socorro para a Defesa Civil

Foram, pelo menos, 35 registros, dentre desabamentos, alagações e abertura de buracos em vias. | Foto: Divulgação

Manaus - Após forte chuva que teve início desde a madrugada desta quarta-feira (27), várias ocorrências foram registradas pela Defesa Civil ao longo do dia em Manaus, capital do Amazonas. Houve pelo menos 35 registros, dentre eles desabamentos, alagações e abertura de buracos em vias.

Um dos incidentes foi o desabamento de uma casa de alvenaria que na comunidade Campo Dourado, rua Zurique, bairro Cidade Nova, zona Norte da capital. Houve ainda um deslizamento de barranco no bairro Colônia Terra Nova, na rua Nhamundá, também na zona Norte de Manaus. Além disso, foram registrados tombamentos de árvore, como o que ocorreu na rua Jucuri, bairro Jorge Teixeira, zona Leste.

Uma das últimas ocorrências foi registrada na comunidade Novo Aleixo, na rua Lírio do Mar. Moradores pediram ajuda após a região ficar alagada com o excesso de água da chuva.

Na lista de bairros e comunidades que sofreram com os impactos da chuva estão, ainda, Cidade de Deus, Val Paraíso, Riacho Doce, Novo Israel, Coroado, Flores, Monte das Oliveiras, Terra Nova, São Raimundo e Aliança com Deus.

Durante todo o dia, vários vídeos foram registrados pela população, que aproveitou as gravações para mostrar danos graves da chuva. Um exemplo é o que ocorreu com um ônibus da linha 301. O motorista precisou enfrentar as águas, para que os passageiros não ficassem presos na via. Veja o vídeo:

