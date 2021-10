Vai pegar a estrada no feriadão? Confira dicas de segurança do Detran

Manaus (AM) - Muitos manauaras vão aproveitar o feriado prolongado para pegar a estrada em direção aos municípios da zona metropolitana. Pensando nisso, o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) alerta os condutores sobre os cuidados que devem ser redobrados nas rodovias, devido ao crescimento do tráfego de veículos.

Antes de pegar a estrada, é importante atentar para alguns cuidados para que a viagem seja feita em segurança.

O grande fluxo de veículos nas estradas, o consumo de bebidas alcoólicas, a falta de revisão necessária no automóvel, potencializam os perigos nas rodovias. Tendo em vista esses fatores, e com objetivo de contribuir para uma viagem segura, o Detran Amazonas alerta para que os condutores se certifiquem de todos os itens básicos de segurança do automóvel, tais como:

• Níveis de água, óleo e combustível;

• Espelhos retrovisores;

• Limpador e lavador de para-brisa;

• Faróis e todo o sistema de iluminação;

• Pneus e estepe em boas condições de uso;

• Cintos de segurança; e

• Freios

Para o controlador regional de trânsito do Detran-AM, Wendell Menezes, é normal o grande fluxo de veículos circulando nas rodovias estaduais e federais por conta do feriadão. “Os itens de segurança do veículo são importantes para que o condutor possa se deslocar ao destino e retornar com segurança”, frisou Menezes.

Fiscalização

Os agentes do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot) do Detran-AM estarão nas rodovias AM-010 e AM-070, já a partir desta quinta-feira (28/10), para abordar os condutores e verificar as condições gerais dos veículos, avaliando a iluminação, os pneus e os equipamentos de segurança, bem como o uso de capacete para os motociclistas, o licenciamento anual do veículo e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Na quinta e na sexta-feira (29), o foco da fiscalização será voltado às saídas da cidade, assim como na terça-feira (2), na volta do feriadão.

“Intensificaremos nossas ações juntamente com a Secretária de Segurança Pública e vamos atuar nas principais saídas da cidade de Manaus. O condutor precisa ter consciência na condução de veículo automotor, beber e dirigir nunca. Sempre se atentar aos cuidados com os equipamentos de segurança do veículo, importantes para que o condutor tenha um trajeto seguro”, pontuou Rodrigo de Sá, diretor-presidente do Detran-AM.

Além das rodovias, o Neot também vai efetuar as fiscalizações de rotina da Lei Seca, em todas as zonas de Manaus. A partir da noite desta sexta-feira até a madrugada da segunda-feira (1º), os agentes do Detran-AM estarão em locais estratégicos de Manaus para coibir, principalmente, a condução de veículos por motoristas alcoolizados com ações da Lei Seca.

