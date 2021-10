Começam inscrições para o Bolsa Universidade e de Idiomas em Manaus

| Foto: Suyanne Lima=

Manaus (AM) - O edital do processo seletivo para os Programas Bolsa Universidade 2022/1 e Bolsa Idiomas 2022/1 foi lançado na manhã desta quinta-feira (28), e irá ofertar 61.278 bolsas de estudos. Os programas oferecem benefícios integrais (100%), e, parciais, de 50% e 75% e contemplam pessoas residentes em Manaus e que possuem baixa renda familiar.

Os programas são coordenados pela Secretaria de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), por meio da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi). As inscrições do Bolsa Universidade irão começar na próxima quarta-feira (3) e vão até o dia 12 de novembro.

Para participar do processo seletivo e ser contemplado no Bolsa Universidade, o candidato precisará cumprir alguns pré-requisitos. São eles:

- Ser estudante brasileiro.

- Morar em Manaus.

- Estar matriculado ou aprovado no vestibular em um instituição de ensino superior que participa do programa.

- Ter renda familiar per capita de até um salário-mínimo e meio.

- Não ter diploma de ensino superior.

- Estar disposto a participar de atividades, projetos e programas da Prefeitura de Manaus, como retribuição ao benefício.

- Não ter outro benefício, como ProUni ou Fies. Caso tenha deve-se desvincular antes.

Serão oferecidas vagas em 76 cursos de nível superior (36 de bacharelado, nove de licenciatura e 32 tecnológicos. A lista de instituições está disponível no site http://bolsa.manaus.am.gov.br.

Bolsa Idiomas

Para participar do processo seletivo e integrar o Programa Bolsa Idiomas, o candidato deve comprovar o atendimento conjunto aos seguintes requisitos:

- Ser residente na cidade de Manaus;

- Ter idade igual ou superior a de 16 anos;

- Possuir renda familiar per capita, não excedente a 2.5 (dois e meio) salários mínimos.

- Estar cursando ou haver concluído o ensino médio.

- Não ser beneficiário do programa similar mantido pelo Poder Público.

- Estar ciente de que conforme legislação do Programa Bolsa Idiomas deverá formar compromisso desenvolvendo atividade de contrapartida sem Ônus para o município.

As inscrições iniciarão no dia 16 de novembro e seguem até o dia 25 de novembro. O edital está disponível no site http://bolsa.manaus.am.gov.br e as inscrições podem ser feitas no mesmo endereço.

Serão três etapas de processo seletivo: inscrição eletrônica, classificação e entrega de documentos.

