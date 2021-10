Idosa de 76 anos morre após ser atropelada por S10 na Cosme Ferreira

O condutor da S10 prestou esclarecimentos | Foto: Divulgação/Jander Robson

Manaus (AM) - Uma idosa, identificada como Denil de Souza Farias, de 76 anos, morreu atropelada na manhã desta quinta - feira (28), na avenida Cosme Ferreira, nas proximidades do Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na zona Leste de Manaus.

Ela tentava atravessar a via, quando foi atingida por um carro, modelo S10. De acordo com informações repassadas pela 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o motorista do veículo foi "cegado" por um motoqueiro que estava na frente dele. Ele ainda tentou desviar da idosa, mas não conseguiu.

"Por causa do motoqueiro, o motorista não enxergou a idosa atravessando e a atropelou", disse o tenente Aroldo Silva.

"Poderia ser minha mãe"

O condutor da S10 prestou esclarecimentos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado para prestar socorro a Denil, mas apenas constatou a morte da idosa no local.

Muito abalados, familiares da vítima não quiseram comentar o caso. A cena chocou populares da área.

"Muito triste ver alguém que lutou a vida toda terminar desta forma. Uma senhora que poderia ser minha mãe. A mãezinha de qualquer um", disse um comerciante, que preferiu não ter o nome revelado.

O mesmo pensamento teve Silvia Marcha, 36 anos, autônoma. "Eu estava passando e vi toda essa aglomeração em volta do corpo da idosa. Vou embora para casa muito triste. Quando nossos idosos precisarem sair, vamos acompanhar, orientar e ajudar", desabafa.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para remover o corpo. O caso segue em investigação pela polícia.

Leia mais:

Motorista é baleado na frente da filha de dois anos na Alvorada; veja

Julgamento do Caso Kimberly continua nesta quinta (28), em Manaus