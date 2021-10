Amazonas continua a registrar queda para covid-19, mas Delta preocupa

Variante Delta foi responsável pela explosão de casos em várias partes do planeta | Foto: Reprodução

MANAUS (AM) - Em meio ao avanço da vacinação, o Amazonas segue com baixo risco de transmissão da covid-19, e permanece na fase amarela, segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM). No entanto, as autoridades sanitárias continuam recomendando a manutenção das medidas preventivas, especialmente pelo fato da variante Delta, responsável pela explosão de casos em várias partes do planeta, corresponder por quase 90% dos casos detectados no estado atualmente.

O alerta foi feito pela diretora interina da FVS, Adriana Elias. “Com esse cenário [de predominância da variante Delta], é preciso que a população se mantenha firme e fortaleça os cuidados preventivos à infecção, principalmente, aderindo à vacinação contra covid-19, para evitar o avanço da doença”, destaca Adriana.

No último boletim divulgado pela FVS, a média móvel diária de morte por covid-19 no estado reduziu 33%, nos últimos 14 dias. Além disso, foi observado um aumento de 7% na média diária de casos, representando estabilidade. No entanto, a situação se inverte quando se olha os números da capital e do interior separadamente. Enquanto houve aumento de 36% no interior do Amazonas, Manaus apresentou redução de 25% dos casos.

A barreira que separa a capital do interior também é visível na taxa de vacinação. Enquanto Manaus já imunizou completamente 52,5% de toda a sua população - número ainda abaixo do necessário para superar a pandemia, já que especialistas recomendam um percentual de 80%-, o estado contabilizada apenas 43,4%.

Outra preocupação das autoridades sanitárias amazonenses é a proximidade de dois acontecimentos que oferecem risco de aumento da taxa de contágio: as festas de fim de ano e o período de chuva amazônico. Foi a partir de dezembro do ano passado que o Amazonas começou a enfrentar o seu pior momento durante toda a pandemia, com a proliferação da variante Gama. A diferença, no entanto, é que na época ainda não existiam imunizantes para conter a covid-19.

" A chegada do inverno amazônico e a proximidade das festas de fim de ano são momentos em que há tradicionalmente aglomeração de pessoas. Por isso, seguimos insistindo que é preciso continuar avançando com a vacinação contra covid-19, para que não haja aumento no número de casos, mesmo com a presença da variante Delta " , concluiu a diretora interina do órgão

Casos em alta em Tabatinga

Apesar de não registrar nenhuma morte nos últimos meses, Tabatinga, a 1.106 quilômetros de Manaus, viu os números de casos aumentarem e, por conta disse, as autoridades locais decidiram fechar boates e casas noturnas, desde a última segunda-feira (25). A determinação tem validade de 15 dias.

Segundo a prefeitura, o funcionamento de bares e eventos realizados em ambientes abertos continua liberado. No entanto, os clientes desses estabelecimentos devem apresentar a carteira de vacinação. Também continua obrigatório o uso de máscara dentro e fora dos estabelecimentos de Tabatinga.

Além de Tabatinga, outros municípios Alto Solimões inclui as cidades de Benjamin Constant e Atalaia do Norte também estão em alerta com a confirmação de novos casos na região.

