Homem morre em grave acidente entre carro e caminhão em Manaus; vídeo

Corpo de Bombeiros fazendo atendimento da ocorrência | Foto: Suyanne Lima

Manaus (AM) - Um homem de 29 anos morreu durante um grave acidente de trânsito, na manhã desta sexta-feira (29), na avenida dos Oitis, no Distrito Industrial 2, na Zona Leste de Manaus.



Conforme informações do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, o acionamento das equipes ocorreu às 9h16 e foram deslocadas três viaturas para o local, uma auto bomba tanque (ABT 25), uma unidade de resgate (UR 19) e um auto rápido (AR 47).

Com a gravidade da colisão, os veículos ficaram destruídos | Foto: Divulgação

O carro que a vítima estava colidiu com um caminhão. O homem ficou preso nas ferragens do veículo, que ficou completamente destruído. O Instituo Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção do corpo.

Veja o vídeo do local do acidente

| Autor: Divulgação

