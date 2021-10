IFAM oferta mais de 2.500 vagas para cursos técnicos no interior do AM

O processo de seleção é gratuito, assim como todos os cursos ofertados. | Foto: Divulgação

Manaus - O Instituto Federal do Amazonas (IFAM) está com inscrições abertas para cursos técnicos de nível Médio nas formas Integrada e Subsequente e na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA). São oferecidas 2591 vagas para os 14 campi do interior. Para acessar os editais, basta clicar aqui .

O processo de seleção é gratuito, assim como todos os cursos ofertados. Os candidatos devem estar atentos para a data e o horário de encerramento das inscrições que devem ser realizadas até o dia 21 de novembro pela internet, conforme orientações dos editais .

De acordo com a demanda dos campi, são disponibilizadas vagas para os cursos como Administração, Agropecuária, Informática para Internet, Manutenção e Suporte em Informática, Informática, Recursos Pesqueiros, Desenvolvimento de Sistemas, Eletromecânica, Meio Ambiente, Secretariado, Secretaria Escolar, Vendas, Mecânica e Logística.

Os interessados em concorrer a uma das vagas devem ficar atentos às regras de cada edital.

FORMA INTEGRADA

Os cursos técnicos de Nível Médio são destinados para quem já finalizou o Ensino Fundamental e tem menos de 18 anos de idade. Campi ofertantes: Coari, Eirunepé, Humaitá, Itacoatiara, Iranduba, Lábrea, Manacapuru, Maués, Parintins, Presidente Figueiredo, Tabatinga, Tefé e São Gabriel da Cachoeira.

FORMA SUBSEQUENTE

Os cursos técnicos de Nível Médio são destinados para quem já finalizou o Ensino Médio, independente da idade. Campi ofertantes: Boca do Acre, Coari, Humaitá, Itacoatiara, Iranduba, Manacapuru, Parintins, Presidente Figueiredo, Tabatinga, Tefé e São Gabriel da Cachoeira.

MODALIDADE EJA

Os cursos técnicos de Nível Médio são destinados quem já finalizou o Ensino Fundamental e possui 18 anos de idade ou mais. Campi ofertantes: Manacapuru e São Gabriel da Cachoeira.

