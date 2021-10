Decreto proíbe funcionamento de casas de show por 15 dias em Tabatinga

| Foto: Divulgação

TABATINGA (AM) - O aumento de casos da Covid-19 fez a Prefeitura de Tabatinga tomar a decisão de voltar a fechar boates, casas de show e similares. No entanto, permanece liberado o funcionamento de bares e eventos realizados em ambientes abertos. A determinação vale por 15 dias e foi publicada na segunda-feira (25) no Diário Oficial do Município.

Ainda há um horário de funcionamento reduzido para os bares, que podem funcionar de domingo à quinta-feira, das 8h às 00:00, e sextas, sábados e vésperas de feriado, das 8h às 3h.

Os clientes que forem aos bares e ambientes abertos devem apresentar a carteira de vacinação com, no mínimo, a primeira dose contra a Covid.

Além disso, ainda permanece obrigatório o uso de máscara de proteção facial para todas as pessoas que circularem nas vias públicas do município de Tabatinga, como também em qualquer espaço público ou privado no geral.

Os estabelecimentos que funcionam por 24 horas, como drogarias, podem funcionar apenas no sistema de entrega a domicílio e ponto de coleta, com a mesma redução de horários dos bares.

A cidade já acumula 3.343 casos de covid-19 e 126 mortes pela doença, de acordo com o boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância Sanitária - Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP). No interior do Amazonas ainda foi registrado duas mortes pelo novo coronavírus: em Fonte Boa e em São Gabriel da Cachoeira.

