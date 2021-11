Número de vítimas fatais de acidentes de trânsito aumenta no AM

Aumento foi puxado por casos do interior do estado | Foto: Reprodução

MANAUS (AM) - Apesar do número de acidentes de trânsito no Amazonas ter registrado queda nos primeiros nove meses de 2021, em comparação com o mesmo período do ano passado, o número de mortes no trânsito aumentou 11,9% em todo o estado, segundo dados do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM).

Em 2020, foram 226 vítimas fatais provocadas por acidentes de trânsito, já neste ano, o número de vidas perdidas chegou a 253. Manaus registrou um aumento de 1,7%, enquanto no interior do estado o crescimento foi de 42%.

Por outro lado, o número de acidentes com danos materiais e com vítimas lesionadas registrou queda de 18,6% e 12,6%, respectivamente. De acordo com o diretor-presidente do Detran-AM, Rodrigo Sá, os números de vítimas fatais, especialmente no interior do estado, são preocupantes.

" É um fator preocupante. A gente atribui a isso muito a desorganização do trânsito em vários municípios. Não é à toa que esse é um tema que a gente vem debatendo desde o início da nossa gestão. A municipalização do trânsito, que significa dizer integrar os municípios ao Sistema Nacional de Trânsito, é um tema de extrema importância que cabe aos prefeitos " , comentou o diretor-presidente do Detran.

Rodrigo Sá afirma, ainda, que é necessário uma ação conjunta de diferentes órgãos para diminuir as mortes no trânsito. "A gente acredita que um trabalho com mais afinco e um pouco mais intenso, a partir do próximo ano, juntamente com os prefeitos, com sinalização viária, com um trabalho de educação de trânsito, com fiscalização de trânsito, que para muitos é um tema impopular, seja necessário para que a gente possa coibir esse crescimento de mortes no trânsito no interior do Estado", finalizou.

Dados detalhados

Em números reais, os acidentes de trânsito no Amazonas, nos nove primeiros meses de 2021 foram de 8.251 e, em 2020, chegaram a 10.544.

Ao separarmos os tipos de acidentes, temos os seguintes números na comparação 2020 com 2021 no Estado:

Danos materiais: 6.779 (2020) x 5.514 (2021)Vítimas lesionadas: 3.539 (2020) x 3.093 (2021)Vítimas fatais: 226 (2020) x 253 (2021)

Em relação aos acidentes fatais, foram 81 mortes nas vias do interior do Amazonas contra 57 no mesmo período do ano passado. Em Manaus, foram 172 vítimas fatais este ano, contra 169 em 2020.

Além de números: histórias interrompidas

Na última sexta-feira o motorista de aplicativo Wanderson Batista dos Santos, de 29 anos, foi mais uma vítima fatal do trânsito de Manaus. O rapaz dirigia um carro de passeio, quando colidiu contra um caminhão, na avenida dos Oitis, no Distrito Industrial 2, Zona Leste de Manaus.

Segundo o Corpo de Bombeiros, ele fico preso às ferragens do veículo, que ficou completamente destruído. Ele morava no bairro Novo Reino, também na Zona Leste, e deixou três filhos.

No final de agosto, um acidente de trânsito que teve como vítimas fatais Suzy Pedrosa Caldas, de 38 anos, e a enteada dela Maria Eduarda Caldas, 17, deixou a cidade perplexa. Na ocasião, as vítimas estavam em um carro de passeio, quando pararam em um semáforo e foram esmagadas por uma carreta, na avenida General Rodrigo Otávio, no bairro Japiim, na Zona Sul.

O acidente foi flagrado por uma câmera de segurança de um estabelecimento comercial.

Leia mais

Vai pegar a estrada no feriadão? Confira dicas de segurança do Detran

Motorista é baleado na frente da filha de dois anos na Alvorada; veja