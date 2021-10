Ação educativa visa 'travessia segura' na faixa de Pedestres

O Centro da cidade, na Zona Sul de Manaus, foi escolhido para a ação | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Dicas de travessia segura, distribuição de panfletos informativos e atitudes de respeito no trânsito foram as orientações da Prefeitura de Manaus, realizadas na manhã desta sexta-feira (29). As ações foram coordenadas pelos educadores do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) na faixa de pedestre localizada no cruzamento das avenidas Sete de Setembro com Eduardo Ribeiro, no Centro, zona Sul.

Os educadores ensinaram aos pedestres o “sinal da vida” antes de atravessar: estender o braço e mostrar aos condutores que sua intenção é só atravessar quando todos os veículos estiverem parados. Aos motoristas, a orientação foi para que respeitassem o direito de travessia do pedestre ao se posicionar na faixa.

“Estamos trabalhando na orientação, tanto dos condutores quanto dos pedestres, sobre a travessia com segurança. Queremos enfatizar que o respeito no trânsito começa com pequenas atitudes, que salvam vidas”, enfatizou a chefe da Divisão em Educação para o Trânsito do IMMU, Jackeline dos Santos.

Para o autônomo Cristiano Coelho, 45, o trânsito só se torna perigoso quando os motoristas e pedestres não observam as leis e sinalizações com a devida atenção.

“O trânsito poderá ser mais seguro se pedestres e condutores agirem com mais respeito às leis e à sinalização. Se todos usarem a faixa de pedestres ou fizerem o sinal antes de atravessar, com certeza evitaremos acidentes”, disse.

Agentes de trânsito orientaram a população. | Foto: Semcom

Educação para o Trânsito

As atividades de educação para o trânsito são realizadas pelo setor de Educação do IMMU. Os educadores fazem visitas em empresas do Distrito, escolas do município e empresas privadas e públicas, que solicitam as orientações sobre legislação e sinalização viária. Além dos ensinamentos repassados aos condutores e pedestres, os educadores buscam formar cidadãos mais conscientes e preparados para enfrentar o cotidiano do trânsito.

* Com informações da assessoria

Leia mais:

Agentes de trânsito da prefeitura recebem mais dez novas motos

Prefeitura de Manaus faz ação educativa para travessia segura na faixa