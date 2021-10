No AM, 500 mil pessoas estão com segunda dose da vacina em atraso

Atualmente, o Amazonas conta com pouco mais de 42% da população completamente imunizada | Foto: Reprodução

MANAUS (AM) - Mais de meio milhão de pessoas que já tomaram a primeira dose da vacina contra a covid-19, no Amazonas, ainda não retornaram aos postos de imunização para a aplicação da segunda dose. Além disso, outras 630 mil pessoas da população vacinada sequer tomaram a primeira dose do imunizante, segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES). Atualmente, o Amazonas conta com pouco mais de 42% da população completamente imunizada, mas especialistas alertam que uma vacinação efetiva deve contar com uma adesão que gire em torno de 80% dos habitantes.

De acordo com o biólogo e pesquisador Luiz Dias, há vários aspectos que explicam a resistência para se imunizar. "Há uma campanha negacionista extremamente nociva para o combate à pandemia, que infelizmente consegue cativar determinados nichos da nossa população. Além disso, o Amazonas, particularmente, é um estado muito grande territorialmente, o que é mais um obstáculo tanto para a vacinação, quanto para a divulgação de informações corretas".

O biólogo alerta que desconfiar das vacinas ou não aderir às campanhas pode levar a consequências irreparáveis. "A vacinação é uma proteção coletiva, se conseguirmos vacinar a ampla maioria da população estaremos seguros. Todos os imunizantes produzem um resultado final que tem sido bom para a população. Isto porque vacinas diminuem a carga de vírus numa pessoa, com isso menos vírus circula, contribuindo para controle a pandemia", concluiu Luiz.

Segundo o infectologista Marcus Guerra, tanto os não vacinados, quanto os vacinados parcialmente podem contribuir para o surgimento de uma nova variante do novo coronavírus, a exemplo do que aconteceu em Manaus no ano passado com a mutação P.1, agora denominada variante Gama, que colapsou o sistema de saúde de todo o estado.

"O negacionismo não só atrapalha em atingir o percentual necessário para obter o grau de imunidade coletiva, assim como permite maior circulação viral e oportuniza o aparecimento de variantes ou a disseminação de variantes oriundas de outros locais. Isso faz com que haja uma extensão maior na duração local da pandemia, dificultando o enfrentamento da doença, provocando maior número de casos, o que afeta diretamente rede de atendimento ambulatorial e hospitalar", afirmou.

Os equívocos que levam a 'não vacinação'

Moradora do bairro Nova Cidade, na Zona Norte de Manaus, a supervisora de vendas Mariana Sousa* - que aceitou falar ao EM TEMPO sob a condição de não ser identificada - decidiu não se vacinar contra a covid-19 antes mesmo dos imunizantes terem começado a ser distribuídos à população amazonense, no final de janeiro.

"Já arranjei tanta confusão por conta disso, mas eu prefiro manter a minha decisão de não me vacinar. Exijo que respeitem a minha opinião, porque eu não impeço ninguém, os meus dois filhos, por exemplo, se vacinaram, inclusive a de 13 anos", conta a supervisora.

Questionada sobre os motivos que a fizeram tomar tal decisão, a Mariana alega "falta de transparência" e os efeitos colaterais dos imunizantes. "Em primeiro lugar, já tive covid-19, e para mim os sintomas foram bastante brandos, então não é uma doença que me aterroriza. Além disso, achei que essas vacinas foram feitas rápidas demais, isso para não dizer dos efeitos colaterais, porque eu não gosto de ficar o dia todo com febre [risos]".

Ocupando o mais alto cargo político do país, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) também anunciou, no mês passado, que não iria tomar o imunizante. Assim como a supervisora Marina Sousa*, Bolsonaro argumentou que "tem anticorpos contra a doença porque já teve Covid-19", o que tornaria a vacinação desnecessária.

Especialistas, entretanto, recomendam que mesmo quem já teve Covid tome a vacina. A razão para isso é que a vacinação produz uma imunização mais duradoura do que a resultante de infecção natural pela doença. Além disso, como citado pelos especialistas ouvidos pelo EM TEMPO , a vacinação deve mobilizar a sociedade inteira para ser mais eficiente e evitar a circulação viral.

Além disso, infectologistas e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) afirmam que todas as vacinas utilizadas no país são eficazes e seguras, e que todos os efeitos colaterais geralmente não duram mais de um dia, o que é compensado por se estar imunizado.

FVS faz alerta no Amazonas

Na última quarta-feira (29), a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) comunicou que o Amazonas segue com risco baixo de transmissão da covid-19, mas fez um alerta para que a população continue cumprindo as medidas preventivas, especialmente pelo fato da variante Delta, responsável pela explosão de casos em várias partes do planeta, corresponder atualmente por quase 90% dos casos detectados no estado.

Além disso, as autoridades sanitárias amazonenses apontam dois fatos que oferecem risco de aumento da taxa de contágio: as festas de fim de ano e o período de chuva amazônico. Foi a partir de dezembro do ano passado que o Amazonas começou a enfrentar o seu pior momento durante toda a pandemia, com a proliferação da variante Gama. A diferença, no entanto, é que na época ainda não existiam imunizantes para conter a covid-19.

"Estamos perto da chegada do inverno amazônico e das festas de fim de ano, que são momentos em que há tradicionalmente aglomeração de pessoas. Por isso, seguimos insistindo que é preciso continuar avançando com a vacinação contra covid-19, para que não haja aumento no número de casos, mesmo com a presença da variante Delta", disse a diretora interina da FVS, Adriana Elias.

Casos em alta em Tabatinga

Apesar de não registrar nenhuma morte nos últimos meses, Tabatinga, a 1.106 quilômetros de Manaus, viu os números de casos aumentarem e, por conta disso, as autoridades locais decidiram fechar boates e casas noturnas, desde a última segunda-feira (25). A determinação tem validade de 15 dias.

Segundo a prefeitura, o funcionamento de bares e eventos realizados em ambientes abertos continua liberado. No entanto, os clientes desses estabelecimentos devem apresentar a carteira de vacinação. Também continua obrigatório o uso de máscaras dentro e fora dos estabelecimentos de Tabatinga.

Além de Tabatinga, outros municípios do Alto Solimões inclui as cidades de Benjamin Constant e Atalaia do Norte também estão em alerta com a confirmação de novos casos na região.

*Nome fictício para preservar a identidade da entrevista.

