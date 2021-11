"Natal das Águas" leva à população ônibus e caminhões iluminados

O prefeito de Manaus, David Almeida, entregou à população neste sábado (30), na Ponta Negra, zona Oeste, 45 veículos decorados com luzes de LED. | Foto: Divulgação

Manaus - O prefeito de Manaus, David Almeida, entregou à população neste sábado (30), na Ponta Negra, zona Oeste, 45 veículos decorados com luzes de LED, que irão circular pela cidade, integrando a decoração do "Natal das Águas", ação da prefeitura que visa levar o sentimento natalino e de "dias melhores".

" No ano passado, Manaus sofreu muito ,e neste ano merecemos um Natal digno, merecemos dias melhores, por isso estamos recuperando chafariz, colocaremos iluminação natalina em diversas ruas e viadutos de Manaus, teremos ações e eventos, um por semana relacionado a essa época tão especial, que é o Natal; e todas as zonas da nossa capital receberão o Natal das Águas " , destacou Almeida.

Ao todo foram entregues neste sábado 30 ônibus articulados decorados e 15 caminhões da coleta de resíduos sólidos, também enfeitados. A meta da prefeitura é de aumentar a quantidade de veículos decorados até o Natal, em uma ação reforçada do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp).

A decoração natalina de Manaus começou a ser instalada no domingo (24), aniversário da cidade, com a inauguração do “Ballet das Águas”, no chafariz da Ponta Negra, onde luzes e cores se misturam às águas.

Na orla da Ponta Negra, também está prevista a instalação do maior presépio em movimento do Brasil, além da já tradicional árvore de Natal. A programação do “Natal das Águas” também inclui iluminação por ruas, viadutos, passagens de nível, além de uma balsa com presépio que irá percorrer as comunidades rurais de Manaus.

"Aquela balsa que estava com a feira Flutuante da Manaus Moderna vai se transformar em um grande presépio para subir o rio Negro e descer o rio Amazonas, visitando as comunidades, entregando presentes às crianças. Estamos recebendo doações de brinquedos e faremos um Natal digno", assegurou o prefeito.

O "Natal das Águas" é um projeto integrado das secretarias municipais, coordenado pelo Fundo Manaus Solidária. A presidente do Fundo, Dulce Almeida, enfatizou a importância das ações para a população manauara e deixou sua mensagem sobre a data especial.

"Mais uma etapa do Natal sendo entregue, e, como tem sido anunciado pelo prefeito David Almeida, a cada semana teremos novidades, e até o Natal a cidade estará toda iluminada. O Natal não terá só alguns dias, teremos mais de 60 dias festejando a chegada do menino Jesus e marcando esse novo momento que Manaus está vivendo. Tudo isso é muito importante para mostrar que Natal traz esperança", afirmou Dulce.

