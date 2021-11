Outubro Rosa encerra com intensificação de serviços de saúde em Manaus

Equipe de servidores feliz pela sucesso dos atendimentos | Foto: Semcom

Manaus - A campanha Outubro Rosa, mês dedicado à sensibilização sobre a prevenção ao câncer de mama e do colo do útero, desenvolvida pela Prefeitura de Manaus, foi encerrada com uma programação especial na Unidade de Saúde da Família Almir Pedreira, localizada na Lagoa Verde, zona Sul de Manaus, no sábado (30).

Desde às 8h a unidade ofereceu vários serviços de saúde, dentre os quais consultas médicas, exames preventivo (Papanicolau) ultrassonografia de mamas, de tireoide, testes rápidos para sífilis, hepatite e HIV, ultrassom transvaginal e eletrocardiograma.

O subsecretário de gestão da saúde da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Djalma Coêlho, explicou que esses serviços de saúde são realizados de forma rotineira pelo município e que são intensificados em outubro para que a população feminina se conscientize sobre a importância do autocuidados.

“Essa campanha tem o objetivo de sensibilizar as mulheres para a prevenção desses tipos de câncer. É um esforço de toda a rede de saúde, que disponibiliza atendimento e serviços, para reverter o cenário atual, que no caso do câncer do colo do útero, ainda é muito preocupante no Amazonas”, salientou.

A diretora da unidade, Rose Padilha, destacou que o Outubro Rosa tem a proposta de orientar, prevenir e erradicar o câncer de mama e do colo do útero. Para atingir esse objetivo, a disseminação de informações é a melhor estratégia.

“O Ministério da Saúde preconiza que todas as mulheres realizem o exame de rastreamento para possibilitar o diagnóstico precoce. Esse reconhecimento de alterações é fundamental para evitar uma série de prejuízos. É necessário enfatizar também que quando perceber qualquer alteração nas mamas e na região pélvica, essa usuária deve procurar a rede de saúde”, frisou.

Rina Melo, que trabalha realizando serviços domésticos, aproveitou o sábado de folga para cuidar da saúde. “É muito importante cuidar da saúde. Hoje eu já fui consultada e fiz os exames de rotina. Todas nós, mulheres, devemos nos cuidar porque temos muitas responsabilidades“.

A supervisora de cozinha industrial Elizabete Souza, também foi beneficiada com os serviços da USF Almir Pedreira. Ela ressaltou que a prevenção é a melhor forma de garantir uma vida saudável.

“As mulheres precisam cuidar da saúde trabalhando na prevenção. Fazer mamografia, preventivo, exames para checar outras doenças é o melhor que podemos fazer por nós e pela nossa família “, assegurou.

Os atendimentos na Almir Pedreira se estenderam até às 15h, e além dos exames para a saúde da mulher, orientações sobre estão os riscos da hipertensão e diabetes e avaliação do pé diabético e aplicação de vacinas.

Paralelamente a esses atendimentos, práticas integrativas completares, dentre as quais auriculoterapia, ventosaterapia e massoterapia, além de corte de cabelo, também estão sendo ofertados para a comunidade Lagoa Verde.

