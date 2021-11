Vídeos: chuva causa prejuízos em Manaus nesta segunda-feira (1°)

Os moradores da localidade filmaram o momento em que as casas foram alagadas na chuva | Foto: Bianca Ribeiro

MANAUS (AM)- A chuva da tarde desta segunda-feira (1°) causou prejuízos para os manauaras. Até o momento, quatro ocorrências já foram registradas pela Defesa Civil de Manaus.

Um dos locais afetados foi o beco Veneza, no bairro São Jorge, na Zona Oeste, onde moradores perderam bens materiais.

Conforme o segurança Roger Gomes, de 30 anos, o muro do prédio onde funcionava a Receita Federal desabou e com isso a água da chuva invadiu o beco e alagou as casas. No momento do ocorrido, foi um total desespero dos moradores com a água invadindo o espaço.

O local ficou inundado com a força da água | Foto: Bianca Ribeiro

" Foi um prejuízo muito grande aqui na casa da minha tia. Ela perdeu geladeira, móveis e computador. Até os animais que ela cria morreram. Tememos novos desabamentos, pois o esgoto aqui vai entupindo tudo e a água desce pra o beco. Se a chuva não sabemos nem o que vai ser de nós " Roger Gomes, segurança

Os moradores da localidade filmaram o momento em que as casas foram alagadas na chuva. Foi necessário que eles arrombassem um portão para que a água saísse.

"Foi um desespero total. Toda vez que chove aqui alaga. Precisamos de providências das autoridades, não é a primeira vez que perdemos as coisas aqui", relatou o zelador Raimundo Pinheiro.

Veja os vídeos:

A Defesa Civil de Manaus já está deslocando uma equipe para atuar na ocorrência. Também foram contabilizados mais três registros nesta tarde:

- Deslizamento de Barranco na travessa Boa Esperança, bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus;

- Desabamento de muro na rua Paul Darco, bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte;

- Rompimento de bueiro na rua Samuel Monteiro de Lima, no bairro Santo Agostinho, Zona Oeste.

A pluviometria até o momento é de 50,2 milímetros.

