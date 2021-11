Fantasia de goleiro Bruno com saco de lixo escrito Eliza gera revolta

A "fantasia" chegou a ser publicada no perfil oficial da casa de festas no instagram | Foto: Reprodução

MANAUS (AM) - Um caso de apologia ao feminicídio de Eliza Samúdio, registrado na noite de segunda-feira (1º), no bar Porão do Alemão, Zona Oeste de Manaus, revoltou manauaras. Na festa, o tatuador Rodrigo Fernandes se fantasiou de goleiro Bruno e carregou um saco de lixo com o nome "Eliza".

A "fantasia" de Rodrigo Fernandes chegou a ser publicada na página oficial do Porão Alemão no Instagram, mas foi excluída após receber uma enxurrada de críticas. Internautas, especialmente as mulheres, classificaram o caso como "misoginia nojenta".

"É inadmissível que uma casa de shows famosa como o Porão do Alemão permita a entrada de um sujeito como esses, com a essa fantasia desrespeitosa, não só aos familiares e memória de Eliza, mas a todas as mulheres, um claro exemplo de misoginia nojento", comentou a internauta Nathália Araújo.

O estabelecimento argumentou que a imagem foi compartilhada por um estagiário, que não era familiarizado com o crime que ocorreu em 2010, quando o goleiro Bruno foi condenado como o mandante da morte de Eliza.

Apesar de ter sido excluída, a publicação se espalhou rapidamente pela internet e chegou ao conhecimento da mãe de Eliza, e ao filho da vítima. "Já chorei muito. Tanto desrespeito com a vítima. Bruninho ficou arrasado", disse Sônia Moura à equipe de reportagem do site UOL. Ela também afirmou que já entrou em contato com a advogada e pretende acionar a Justiça sobre o episódio.

Bruno foi condenado a 22 anos de prisão pelo, sequestro, cárcere privado, assassinato e ocultação do corpo de Eliza Samúdio, com quem ele teve um filho. O crime ocorreu em 2010 e Eliza nunca foi encontrada. O garoto, hoje com 11 anos, vive com a avó.

Demissão

Após a repercussão do caso, Rodrigo foi demitido do estúdio de tatuagem "El Cartel Tatuaria", onde trabalhava. O estabelecimento também foi às redes anunciar que não compactua com o comportamento adotado pelo agora ex-funcionário.

"O estúdio não compactua com qualquer forma de incitação à violência contra a mulher. Deixando bem claro que o colaborador foi demitido, não fazendo mais parte do quadro de funcionários", escreveu o "El Cartel Tatuaria". Mais tarde, o estúdio comandado pelo tatuador Giovane Araújo afirmou que o homem demitido era sócio e que a parceria foi desfeita após a publicação da imagem.

