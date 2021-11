Mulher morre após colidir moto contra ônibus em Manaus

Vítima ainda não havia sido identificada | Foto: Reprodução

MANAUS (AM) - Uma mulher ainda não identificada morreu, na tarde desta terça-feira (2), após sofrer um acidente de trânsito na estrada do Puraquequara, bairro do Distrito Industrial II, Zona Leste de Manaus.

Segundo as autoridades, a vítima estava dirigindo uma motocicleta Honda Biz, quando colidiu contra um ônibus de transporte coletivo, por volta das 13h30. Na ocasião, a mulher não resistiu aos ferimentos e morreu na hora, enquanto a moto ficou completamente destruída.

O corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exame de necropsia. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.

Mortes em alta no trânsito

Nos primeiros nove meses de 2021, o número de mortes no trânsito aumentou 11,9% em todo o estado, em comparação com o mesmo período do ano passado, segundo dados do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM).

Em 2020, foram 226 vítimas fatais provocadas por acidentes de trânsito, já neste ano, o número de vidas perdidas chegou a 253. Manaus registrou um aumento de 1,7%, enquanto no interior do estado o crescimento foi de 42%.

De acordo com o diretor-presidente do Detran-AM, Rodrigo Sá, os números de vítimas fatais, especialmente no interior do estado, são preocupantes.

"É um fator preocupante. A gente atribui a isso muito a desorganização do trânsito em vários municípios. Não é à toa que esse é um tema que a gente vem debatendo desde o início da nossa gestão. A municipalização do trânsito, que significa dizer integrar os municípios ao Sistema Nacional de Trânsito, é um tema de extrema importância que cabe aos prefeitos", afirmou.

Leia mais

Vai pegar a estrada no feriadão? Confira dicas de segurança do Detran

Motorista é baleado na frente da filha de dois anos na Alvorada; veja