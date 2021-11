Faltosos da vacina estão atrasando a liberação de máscara em Manaus

O uso só vai deixar de ser obrigatório quando a taxa de faltosos da segunda dose diminuir | Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - Há um ano e três meses o uso de máscaras é obrigatório em Manaus. O que antes era uma recomendação, se tornou uma obrigação após a explosão da primeira onda de casos da covid-19. Entretanto, com a flexibilização em outras cidades, muitas pessoas se questionam quando o uso de máscaras será suspenso na capital amazonense?



O uso de máscaras só deixará de ser obrigatório em Manaus quando a taxa de faltosos da segunda dose da vacina contra a covid-19 reduzir, de acordo com a Prefeitura de Manaus. O objetivo é que o índice de pessoas com o ciclo vacinal completo (duas doses ou dose única) aumente.

Cerca de 1.156.780 pessoas do público vacinável de Manaus já está com o esquema vacinal completo. No entanto, 258.011 pessoas ainda não retornaram aos pontos de vacinação para completar a imunização, somente na capital amazonense. O número ultrapassa os 500 mil quando se trata de todo o estado.

Em nota enviada ao Portal Em Tempo, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) informou que o prefeito David Almeida determinou que o uso de máscaras deixe de ser obrigatório em locais públicos apenas quando o número de pessoas que ainda não tomou a segunda dose diminuir.

" A determinação do prefeito David Almeida é que o uso de máscara deixe de ser obrigatório em locais públicos somente quando a taxa de faltosos da segunda dose reduza para que o índice de pessoas com o ciclo vacinal completo (duas doses ou dose única) aumente. " Nota Semsa,

David Almeida acredita que em duas semanas a suspensão do da obrigatoriedade do uso de máscaras em locais públicos pode acontecer | Foto: Divulgação

Em um encontro com o Núncio Apostólico no Brasil, representante do papa no Brasil, Giambattista Diquattro, no último domingo (31), David Almeida afirmou que acredita que a suspensão do uso de máscaras em locais públicos se dará em duas semanas.

No entanto, só poderá acontecer quando Manaus chegar a 70% do público vacinável. No momento, a capital está com 65%.

" Se essas 280 mil pessoas, que não voltaram para tomar a segunda dose, voltarem, acabou a pandemia, chegamos a mais de 80% da população, pois são essas pessoas que estão privando as outras de retirar as máscaras, de se sentirem seguras. Já temos 65% das pessoas com as duas doses e mais de 90% com a primeira dose. Em duas semanas devemos chegar a 70%, e, com isso, liberamos as máscaras em locais públicos. " David Almeida, Prefeito de Manaus

Suspensão do uso de máscaras no Brasil

Distrito Federal

O uso de máscara no Distrito Federal deixou de ser uma obrigatoriedade e passou a ser uma recomendação em lugares públicos, a partir desta quarta-feira (3). O acessório, no entanto, permanece sendo exigido em locais fechados, como no transporte público.

Rio de Janeiro

Na cidade do Rio de Janeiro, o uso de máscaras em locais públicos também vai deixar de ser obrigatório a partir desta quinta-feira (4). A decisão dos poderes públicos veio após a chegada da taxa de 70% do público vacinável na capital carioca.

Saquarema (RJ)

No município de Saquerema (RJ), o uso também deixou de ser obrigatório nesta quarta-feira (3). A partir de agora, o uso passou a ser recomendável. A não obrigatoriedade vale para vias públicas, praças, passeios públicos, calçadões, praias e orlas.

O decreto prevê ainda o retorno às atividades presenciais com 100% da capacidade em unidades de ensino das redes pública e privada municipal.

Criciúma (SC)

Na cidade de Criciúma, em Santa Catarina, o uso de máscaras passou a ser facultativo desde o dia 23 de outubro. No entanto, a 2ª Vara da Fazenda Pública de Criciúma, determinou a suspensão do decreto municipal que tornou recomendável o uso.

Para o juiz, a norma "afronta diretamente" as regras estadual e federal.

