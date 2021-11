Porão afasta funcionário e pede perdão da família de Eliza Samudio

A imagem causou revolta e chegou até a família de Eliza, que ficou em choque. | Foto: Divulgação

Manaus - Após ter sido divulgada a foto do tatuador Rodrigo Fernandez fantasiado de goleiro bruno e segurando um saco de lixo com o nome “Eliza”, na última segunda-feira (3), durante uma festa de halloween, na página oficial do Instagram do bar Porão do Alemão, na zona Oeste da capital, o estagiário responsável pela publicação da postagem foi afastado das funções. A informação foi divulgada pela proprietária do estabelecimento, Juliana Laushner, nas redes sociais.

Na terça-feira (2), ela postou um vídeo para prestar esclarecimentos sobre o assunto e as providências que estão sendo tomadas em torno do assunto.

“Eu contratei uma pessoa inexperiente. Essa pessoa teve uma atitude falha, por desconhecimento, por ignorância não se tocou do que estava na sua frente e acabou postando a foto. Assim que chegou ao nosso conhecimento, eu mesma assumi as redes e exclui a foto e comecei a responder todas as pessoas que estavam questionando o que estava acontecendo. Porque o ‘Porão’ estava fazendo aquilo? O Porão não fez isso! Foi uma falha e nós detectamos e corrigimos. Excluímos o post e, depois, fizemos uma nota pequena, relatando que aquilo não fazia parte do nosso pensamento. Mas, outras pessoas printaram e isso tomou a proporção atual. Infelizmente, isso é um preço alto que nós estamos pagando no momento. Eu sou mãe de três meninas, tenho um rapazinho, tenho quatro filhos e sempre estou com eles demonstrando que, independentemente de ser homem ou mulher, nós somos seres humanos e todos merecem respeito ”, disse.

Juliana Laushner fez questão de frisar, ainda, que a empresa não compactua com comportamentos violentos e nem com apologias a violência e que, no dia do evento, ao saber do ocorrido, Rodrigo Fernandez foi localizado e retirado do estabelecimento.

“No momento que eu soube, eu pedi que as pessoas localizassem o rapaz e providenciasse a saída dele de dentro do estabelecimento e foi o que aconteceu”.

Em relação às providências jurídicas para punir o responsável pela publicação da postagem, a proprietária do ‘Porão do Alemão’ informa já ter acionado seus advogados.

“A pessoa que fez a postagem foi afastada das atividades do ‘Porão’ e eu retomei essas atividades e estou tendo que lidar com todo tipo de acusação e palavras grotescas. Algumas pessoas até nos acusam de forma desumana. Sou mãe, sou esposa e sempre cuidei dessa empresa como um filho, pelo bem das pessoas e jamais o mau. Infelizmente, a gente não controla o ser – humano e passei a noite reunida com o nosso jurídico. E, se depender da gente, o rapaz será punido, sim. Haverá a punição que tiver que ser feita e estamos à disposição para ajudar no que for”, ressalta.

Juliana aproveita o vídeo e pede perdão aos familiares de Eliza Samudio.

“Eu quero pedir perdão para essa família que foi assolada de uma forma tão estúpida, ferindo a memória da vítima. Eu, como mulher e dona dessa empresa, peço desculpas”, finaliza emocionada.

A publicação

Assim que a foto de apologia ao feminicídio de Eliza Samudio foi publicada no perfil oficial do Instagram do bar, nesta segunda-feira (1º), centenas de internautas, indignados, criticaram a imagem, que foi apagada, posteriormente.

“É inadmissível que uma casa de shows famosa como o Porão do Alemão permita a entrada de um sujeito como esses, com a essa fantasia desrespeitosa, não só aos familiares e memória de Eliza, mas a todas as mulheres, um claro exemplo de misoginia nojento”, dizia um dos comentários.

Família em choque

Mesmo com a publicação apagada, a foto chegou até a família de Eliza Samudio, que ficou desolada e promete tomar as providências jurídicas em torno do acontecido. A limagem causou revolta no filho de 11 anos da vítima.

"Já chorei muito. Tanto desrespeito com a vítima. Bruninho ficou arrasado. Parece que a pessoa não tem um pingo de empatia com o próximo. Será que a pessoa não sabe que tem o filho dela, que é menor, envolvido nisso tudo? Fiquei arrasada quando vi isso. Muito triste", afirmou a mãe de Eliza, Sônia Moura que, hoje, cria o neto.



Demissão

O tatuador Rodrigo Fernandez enfrentou o fim da sociedade que possuía no estúdio de tatuagem "El Cartel Tatuaria", onde exercia suas atividades. O estabelecimento declarou em suas redes sociais que “não compactua com qualquer forma de incitação à violência contra a mulher. Deixando bem claro que o colaborador foi demitido, não fazendo mais parte do quadro de funcionários", escreveu o "El Cartel Tatuaria".

O Caso

A morte de Eliza Samudio ganhou grande repercussão nacional e internacional em 2010. A modelo e atriz, afirmou uma das testemunhas, teria sido morta por estrangulamento e o corpo esquartejado e enterrado. O goleiro bruno Fernandes foi um dos elaboradores do crime.

Acompanhe as declarações de Juliana Laushner:

