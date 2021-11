Detran-AM amplia horário de atendimento em unidades de Manaus

Diariamente, serão disponibilizadas 896 vagas para atendimento nos quatro PACs e no Shopping Parque 10 Mall | Foto: Arquivo/Detran-AM

MANAUS (AM) - A partir desta quarta-feira (3), o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) amplia o atendimento em quatro unidades de Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) e também no Shopping Parque 10 Mall.

Os postos que terão o atendimento ampliado são os dos PACs Alvorada, Galeria dos Remédios, Sumaúma Park Shopping e Uai Shopping São José.

O atendimento do Detran-AM nesses quatro PACs e no Parque 10 Mall funcionará das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira. Anteriormente as unidades estavam com a capacidade de vaga e horário reduzidos das 8h às 14h.



Nesses locais, o usuário pode agendar o atendimento diretamente no site do Detran-AM ( www.detran.am.gov.br ) para realizar vários serviços de habilitação e de veículos.

Diariamente, serão disponibilizadas 896 vagas para atendimento nos quatro PACs e no Shopping Parque 10 Mall.

Abaixo, segue a relação dos serviços e da disponibilidade de vagas em cada um desses locais:

PAC Alvorada: Troca de Categoria; Renovação CNH; Liberação de CNH Apreendida; Recebimento de CRLV; 1ª e 2ª Via de CNH; 2ª Via de Protocolo; 2ª Via de CRLV; Curso especializado; Marcação de Exames; Cópia Prontuário/Averbação CNH; Atualização de Cadastro; Desistência de Categoria; Pagamento Licenciamento Anual; Informação sobre Condutor; Reteste Curso de Atualização; e Reabilitação do Condutor.

Vagas para agendamento diário: 178.

PAC Sumaúma: Troca de Categoria; Renovação CNH; Liberação de CNH Apreendida; Recebimento de CRLV; 1ª e 2ª Via de CNH; 2ª Via de Protocolo; 2ª Via de CRLV; Curso especializado; Marcação de Exames; Cópia Prontuário/Averbação CNH; Atualização de Cadastro; Desistência de Categoria; Pagamento Licenciamento Anual; Informação sobre Condutor; Reteste Curso de Atualização; Reabilitação do Condutor; Licença de Aprendizagem de Direção Veicular; Pagamento de Multa; e Novo Curso de Reciclagem.

Vagas para agendamento diário: 178.

PAC São José: Troca de Categoria; Renovação CNH; Liberação de CNH Apreendida; Recebimento de CRLV; 1ª e 2ª Via de CNH; 2ª Via de Protocolo; 2ª Via de CRLV; Curso especializado; Marcação de Exames; Cópia Prontuário/Averbação CNH; Atualização de Cadastro; Desistência de Categoria; Pagamento Licenciamento Anual; Informação sobre Condutor; Reteste Curso de Atualização; Reabilitação do Condutor; Licença de Aprendizagem de Direção Veicular; Pagamento de Multa; e Novo Curso de Reciclagem.

Vagas para agendamento diário: 134.

PAC Galeria dos Remédios: Troca de categoria; Renovação de CNH; Liberação de CNH Apreendida; Recebimento de CRLV; 1ª e 2ª Via de CNH; 2ª Via de Protocolo; 2ª Via de CRLV; Curso Especializado; Marcação de exames; Cópia de Prontuário/Averbação de CNH; Atualização de Cadastro; Desistência de Categoria; Pagamento Licenciamento Anual; Informação sobre Condutor; Reteste Curso de Atualização; Reabilitação do Condutor.

Vagas para agendamento diário: 86.

Parque 10 Mall: Entrega de CNH; Troca de Categoria; Renovação CNH; Liberação de CNH Apreendida; Recebimento de CRLV; 1ª e 2ª Via de CNH; 2ª Via de Protocolo; 2ª Via de CRLV; Curso especializado; Marcação de Exames; Cópia Prontuário/Averbação CNH; Atualização de Cadastro; Desistência de Categoria; Pagamento Licenciamento Anual; Informação sobre condutor; Reteste curso de Atualização; Reabilitação de condutor; Lic. Aprendizagem Direção Veicular; Novo curso de Reciclagem; Transferência de Propriedade; Pagamento de Taxas Diversas; Colocação de Placa; Baixa de Alienação e Primeiro Emplacamento.

Vagas para agendamento diário: 320.

