Fumaça de ônibus e caminhões adoece população e polui meio ambiente

MANAUS (AM) - Além de causar um aspecto de sujeira e de verdadeiro desprezo ambiental, as fumaças em excesso emitidas pelos veículos da capital amazonense, especialmente de caminhões e ônibus, trazem sérios riscos ao meio ambiente e à saúde da população.



A fumaça preta em excesso, que sai do escapamento de veículos, é sinal de anomalia na parte da injeção, que é a alimentação do veículo, ou de outros problemas mecânicos. O motorista de aplicativo Breno Silva, de 30 anos, sente na pele, ou melhor, no pulmão, o excesso de gases poluentes soltos no ar por veículos irregulares.

" Eu acho uma falta de respeito com todos e com a natureza. Fico muito irritado, porque já tenho alguns problemas respiratórios, então me incomoda ainda mais, é sufocante. Quando estamos em um trânsito congestionado a situação é ainda mais terrível " , comentou.

A sensação é ainda pior para o motoboy Eduardo Costa, de 24 anos, que sempre tem de andar entre ônibus e carretas. "Tento me afastar ao máximo desses veículos grandes, mas às vezes é inevitável [ficar ao lado deles], principalmente em semáforos. Acho muito ruim, por conta do calor e da fumaça, em muitos casos, ser muito forte também", comenta.

Em junho, um vídeo que mostra um ônibus da frota da empresa Açaí - que encerrou as atividades recentemente-, viralizou nas redes sociais. Nas imagens, publicadas no perfil Trânsito Manaus, o veículo de transporte público aparece trafegando por uma via da capital emitindo, continuamente, uma nuvem preta de fumaça.

Recentemente, um estudo coordenado por físicos da Universidade de São Paulo (USP) calculou que veículos movidos a diesel, como caminhões e ônibus, são responsáveis por cerca da metade da concentração de compostos tóxicos na atmosfera, tais como benzeno, tolueno e material particulado.

Os pesquisadores destacam que é um valor muito alto, uma vez que ônibus e caminhões representam um índice muito baixo da frota de veículos da maioria das cidades brasileiras, incluindo Manaus.

Maus-tratos ao meio ambiente

Segundo a ambientalista Daniela Araújo, os impactos mais conhecidos pela emissão de gases poluentes são o aquecimento global e o efeito estufa. No entanto, há outras consequências, como o efeito "smog", que ocorre quando há diminuição substancial da visibilidade, e a chuva ácida, que provoca sérias alterações no solo, nas águas e na vegetação.

"Manaus já registrou chuva ácida, causadas pela perigosa combinação das partículas da fumaça das queimadas com gases como o dióxido de carbono emitido pelos veículos. Dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), já indicam que esse fenômeno costuma se agravar sobre a capital e outras cidades do Estado no período da estiagem prolongada", explicou a especialista.

A especialistas explica que os poluentes gerados pelos veículos e das queimadas evaporam junto com a água, provocando essa anomalia ambiental. "Ao precipitar, a chuva ácida aumenta o pH do solo levando à deficiência de nutrientes e perda de fertilidade, além de causar danos à biomas aquáticos e às vegetações", explica Daniela.

Médico explica como inalação de fumaça afeta saúde

Segundo o pneumologista José Júnior, quando a frota de veículos circula pelas ruas da cidade, ou ainda, quando fica parada nos congestionamentos, emite poluentes e partículas bem finas, que ficam suspensas na atmosfera, que acabam sendo inalados pela população.

“Em muitos casos, respirar um ar muito poluído, faz o mesmo estrago de fumar alguns cigarros. A gente tem uma perda da capacidade pulmonar. Isso explica porque se morre mais de bronquite crônica, de asma, de enfisema pulmonar e de câncer de pulmão nas cidades poluídas, por exemplo", afirma o especialista.

O problema pode ser agravado com a frota cada vez maior de veículos circulando pela capital do Amazonas. Atualmente, Manaus possui uma das maiores frotas do Brasil com 798.215 veículos, entre carros, motos, ônibus e caminhões e esse número não para de crescer.

Segundo o Detran-AM, no primeiro semestre de 2021, foram emplacados 22.508 novos veículos, o que representa um aumento de 22% se comparado ao mesmo período do ano passado, quando registrou o emplacamento de 18.447 novos veículos.

"É algo muito sério [a emissão de gases poluentes por veículos], nós temos estudos muitos preocupantes a respeito de consequências em relação a isso. Em 2013, a Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer concluiu que, efetivamente, emissões de motores a diesel causam câncer de pulmão, e provavelmente também de bexiga", finalizou.

Sem respostas

Questionados pela fiscalização acerca dos danos ambientais abordados na matéria, o Detran-AM e o Instituto de Mobilidade Urbana (IMMU) informaram que a "fiscalização sobre poluição veicular é realizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas)". O EM TEMPO também tentou entrar em contato com a pasta, mas não obteve resposta até o fechamento desta matéria.

