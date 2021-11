Podcast irá abordar o ritmo amazônico conhecido como Gambá

O projeto “Gambá: Fé e Tradição | Foto: Divulgação

O gênero musical amazônico conhecido como Gambá é abordado em aspectos não só sobre o instrumento e o ritmo, mas também sobre a história, a tradição e a religiosidade sobre a qual o gambá se construiu ao longo do tempo há mais de cem anos, é o principal objetivo do podcast "Gambá: Fé e Tradição contadas por um Mestre", um projeto de João Enan que será lançado em breve nas principais plataformas de streaming.

Para enriquecer e propiciar a valorização da cultura popular do Amazonas e das tradições populares, o podcast será formado em um bate-papo entre um dos maiores mestres de gambá da história, o mestre Ismael Pinheiro, e um dos agentes culturais mais engajados da atualidade na luta de resgate do Gambá no Amazonas, o professor, percussionista e pesquisador Tércio Macambira.

"Nem toda riqueza cultural está sendo registrada e reconhecida, portanto pretendemos com esse podcast, propagar o vasto conhecimento de um mestre de gambá e guardião de saberes amazônicos, passando o padrão de cultura transmitida através do "boca a boca", para o novo mundo onde podemos ter uma obra registrada em áudio, disponível em meio digital, sem barreiras de acesso e usufruto", destaca João Enan.

A produção fonográfica terá nos bastidores além de João Enan na direção geral, a colaboração de Amino Vasconcelos, Rô Macambira e Duan Raiad, entre trabalho técnico e produção.

O projeto “Gambá: Fé e Tradição contadas por um Mestre”, do proponente João Enan, foi contemplado pelo Edital “Concurso-prêmio Manaus 2021 - Zezinho Corrêa”, uma ação da Prefeitura Municipal de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos – Manauscult.