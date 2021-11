Casa pega fogo após mulher queimar papel dentro de quarto, em Manaus

A moradora perdeu vários móveis da residência | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Uma casa pegou fogo na noite desta quarta-feira (3), após a moradora do local queimar papéis no quarto. O caso aconteceu por volta das 20h30, na rua São Lázaro, no bairro Betânia, na Zona Sul de Manaus.

Conforme a aposentada Lúcia Souza, de 59 anos, ela estava queimando papéis velhos em um dos quartos da casa quando o incêndio começou no colchão.

"Voou uma fagulha no papel e quando eu vi o colchão já estava pegando fogo. Foi muito rápido, eu estava com meu filho de 16 anos e ainda tentei correr para pegar água, mas não deu tempo. Os meus vizinhos arrombaram meu portão para que eu pudesse sair. Se não fosse a ajuda deles iria perder mais coisas e o fogo poderia se espalhar para outras casas", relatou Lúcia.

A moradora perdeu duas camas, televisão, mesa, computador e um guarda-roupas. Vídeos divulgados em redes sociais mostram a verdadeira força tarefa dos vizinhos para apagar as chamas.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas também atuou na ocorrência. O incêndio foi controlado após alguns minutos do acionamento.

"Graças a Deus não nos ferimos. Eu poderia ter perdido a vida, foi um livramento. Infelizmente foi um acidente", concluiu Lúcia.

