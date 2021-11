Fametro disponibiliza mais de 10 mil vagas para o Bolsa Universidade

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O Centro Universitário Fametro está oferecendo, por meio do programa Bolsa Universidade, da Prefeitura de Manaus, mais de dez mil bolsas de até 100%. O edital foi lançado na última sexta-feira (29) e as inscrições iniciam nesta quarta-feira (3), pelo site http://bolsa.manaus.am.gov.br/.

De acordo com a reitora Maria do Carmo Seffair, o Centro Universitário Fametro sempre foi parceiro do programa Bolsa Universidade, ficamos honrados em receber o certificado pela colaboração do projeto. “A educação colaborativa é um método que podemos ajudar o aluno em realizar o sonho dele de iniciar e terminar seus estudos no ensino superior”, comenta.

Os cursos do Centro Universitário Fametro com vagas disponíveis no Bolsa Universidade são: Administração, Arquitetura e Urbanismo, BioMedicina, Ciências Contábeis, Educação Física (Bacharelado e Licenciatura), Engenharia Ambiental, Civil, Produção e Elétrica, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Jornalismo, Nutrição, Psicologia, Serviço, Social, Sistema da Informação, Design gráfico, Estética e Cosmética, Gastronomia, Gestão da Produção Industrial, Gestão de Recursos Humanos, Gestão da Qualidade, Logística, Marketing, Radiologia, Segurança no trabalho e Turismo.

Sobre o programa

Para participar do processo seletivo, o candidato não pode ter outro benefício, como Prouni ou Fies, e também não deve possuir diploma de ensino superior. Os programas são coordenados pela Secretaria de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), por meio da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socieducacional (Espi).

