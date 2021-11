Feira da ADS no Povos da Amazônia não será realizada neste sábado (6)

O espaço onde a exposição está localizada passará por uma reestruturação para melhor atender consumidores e feirantes | Foto: Ruth Jucá/ADS

MANAUS (AM)- Neste sábado (6), a Feira de Produtos Regionais da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) que funciona no Centro Cultural Povos da Amazônia (antiga Bola da Suframa) terá suas atividades suspensas.

O espaço onde a exposição está localizada passará por uma reestruturação para melhor atender consumidores e feirantes. A feira será retomada no próximo sábado (13), aberta ao público das 5h às 11h.

" As intensas chuvas afetaram a estrutura da Feira da ADS no Povos da Amazônia. Diante disso, nossa equipe técnica avaliou e constatou que serão necessárias mudanças estruturais para melhorar o ambiente tanto para os frequentadores quanto para os trabalhadores. Com a nova estrutura, levaremos mais conforto e um espaço seguro para o trabalhador e consumidor " Diego Augusto, gerente da feira

A Feira da ADS no Povos da Amazônia é realizada todos os sábados, das 5h às 11h, e conta com cerca de 80 feirantes. No local, é possível encontrar os mais variados tipos de verduras, legumes, frutas, peixes, além de barracas de café da manhã, artesanatos e plantas.

Ainda no sábado (6), as feiras do Comando Geral da Polícia Militar, no bairro Petrópolis, e do Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, na Cidade Nova, funcionarão normalmente, das 5h às 11h. Ao todo, de terça-feira a domingo, a ADS promove 10 feiras de produtos regionais em diferentes pontos da cidade.

Agenda Semanal - Feiras da ADS

Terça-feira: Manaus Plaza Shopping (14h às 19h)/ Sumaúma Park Shopping (14h às 19h)

Quarta-feira: Shopping Ponta Negra (15h às 19h)

Quinta-feira: Manaus Plaza Shopping (14h às 19h)/ Praça de Alimentação do Dom Pedro (14h às 19h)

Sexta-feira: CSU do Parque 10 (14h às 19h)

Sábado: Centro Cultural Povos da Amazônia (5h às 11h)/ Centro de Comando Geral da Polícia Militar (5h às 11h)/ Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vignola (5h às 11h)

Domingo: Ponta Negra (6h ao meio-dia)

Leia mais:

Arena da Amazônia recebe Feira de Produtos Regionais

Feira de Produtos Regionais é inaugurada na Ponta Negra em Manaus