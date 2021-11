Sejusc oferece serviços para PcDs neste sábado (6); veja as ações

Os serviços oferecidos na semana foram estendidos ao sábado | Foto: Divulgação/Sejusc

MANAUS (AM)- Acontece neste sábado (6) das 8h ao meio-dia, diversos atendimentos para pessoas com deficiência (PcDs), no Núcleo da Secretaria Executiva da Pessoa com Deficiência da Sejusc (SePcD), localizado na rua Salvador, 456, Adrianópolis, zona Centro-Sul de Manaus.

A realização é da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania ( Sejusc ). Tendo como objetivo garantir os direitos do público PcD, vão ser oferecidos serviços para a atualização do Cadastro Único (CadÚnico), em parceria com a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), emissão da Carteira de Identificação para Pessoa com Deficiência (PcD) e Carteira de Passe Legal.

Além disso, também será realizado cadastro da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea), orientação sobre Benefício de Prestação Continuada (BPC) e atualização de laudos médicos PcDs.

De acordo com a secretária titular da Sejusc, Mirtes Salles, ações voltadas para o público PcD são sempre de extrema importância, pois o Governo do Amazonas trabalha em prol da inclusão e do exercício da cidadania.

" O público PcD precisa de um olhar mais sensível, muitas famílias enfrentam dificuldades, preconceitos. Ações como essas só mostram o compromisso que o Governo do Estado tem para garantir os direitos e a inclusão " Mirtes Salles, secretária titular da Sejusc

A secretária executiva da Pessoa com Deficiência da Sejusc (SePcD), Lêda Maia, ressalta que os serviços oferecidos geralmente de segunda a sexta-feira no núcleo foram estendidos ao sábado para facilitar também o atendimento de pessoas que só contam com esse dia livre na semana.

“Muitas pessoas que trabalham durante a semana não conseguem encontrar um tempo vago para atualizar sua documentação, buscaremos nesta ação atender essas pendências de documentação, laudos, carteiras e benefícios”, ressaltou a secretária.

