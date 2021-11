Coari recebe ação da Sejusc para emissão da 1ª e 2ª vias do RG

A iniciativa é voltada a mil pescadores do município | Foto: Divulgação/Sejusc

COARI (AM) - É realizado em Coari (a 363 quilômetros de Manaus) até a tarde desta quinta-feira (4) uma ação de cidadania para emissão da 1ª e 2ª vias de Registro Geral (RG).

O intuito é beneficiar mil pescadores que não possuem ou estão com o documento deteriorado. A ação iniciou na terça (2), na Colônia de Pescadores Profissionais e Artesanais de Coari, na rua Francisco Leal de Carvalho, bairro da União.

Coordenada pela Secretaria Executiva de Cidadania da Sejusc (Secid), a ação tem como objetivo atender todos os pescadores da região, que precisam fazer o recadastramento junto ao Ministério de Agricultura, Abastecimento e Pecuária (Mapa) a fim de garantir o recebimento de benefícios como o seguro-defeso e o Auxílio Emergencial, pagos pelo Governo Federal.

Para a secretária titular da Sejusc, Mirtes Salles, a iniciativa reforça o compromisso do Governo do Amazonas com os pescadores de Coari.



" O governador Wilson Lima tem trabalhado diariamente para melhor atender a população de todos os municípios do Amazonas. E nós da Sejusc vamos continuar trabalhando para facilitar a vida dos cidadãos. Agora estamos em Coari, com essa ação para ajudar os pescadores a terem seus direitos atendidos, e assim faremos em outros municípios. " Mirtes Salles, secretária titular da Sejusc

A titular da Secretaria Executiva de Cidadania (Secid), France Mendes, informou que a ação foi uma solicitação do Governo do Estado, no sentido de que a Sejusc atendesse esses mil pescadores sem documentação, possibilitando assim a realização dos cadastros até o final deste mês.

" Essa ação é de grande importância. As equipes da Sejusc estão realizando a emissão tanto da primeira via quanto da segunda via dos RGs dos pescadores, para que eles possam ter sucesso no seu recadastramento. A atenção é especialmente para essa classe de pescadores, que precisam estar documentados para terem acesso aos benefícios. " France Mendes, titular da Secretaria Executiva de Cidadania

Além da emissão de RGs, a ação em Coari contou com a emissão de Certidão de Nascimento (CN).

