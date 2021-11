Servidores são treinados para a distribuição dos cartões do Auxílio

Todas as famílias a serem beneficiadas pelo Auxílio Estadual estão inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal | Foto: Diego Peres/Secom

Manaus (AM) - Durante o primeiro treinamento de servidores que irão atuar na distribuição dos cartões do Auxílio Estadual permanente, nesta quinta-feira (04), o governador do Amazonas, Wilson Lima, destacou a importância da atuação dos profissionais para distribuição do benefício que irá garantir a segurança alimentar e proteção social de 300 mil famílias em todo o estado.

O auxílio de R$ 150 por mês é destinado a famílias em situação de pobreza e extrema pobreza da capital e interior e começa a ser pago neste mês.

" É importante que essas pessoas saiam daqui com esse entendimento e com esse espírito humano de entender que é preciso ajudar as pessoas, levar não só o benefício do cartão, mas levar essa esperança e também essa mensagem de amparo do Governo do Estado. " Wilson Lima, governador do Amazonas

Ao todo, 160 profissionais de diversas secretarias e órgãos da administração estadual participam deste primeiro treinamento. Eles vão atuar na distribuição dos cartões na capital e interior.

A capacitação ocorreu no Centro Educacional de Tempo Integral (Ceti) Áurea Pinheiro, bairro Compensa, zona oeste.

" A expectativa é de solidariedade, o que importa é isso. Nós, seres humanos, temos que nos ajudar. Às vezes a gente pensa que tem pessoas que não precisam, mas tem. O Governo do Estado sempre pensando em quem necessita idealizou esse projeto de solidariedade ao nosso semelhante. " Antônio Marcelino, servidor do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam)

Injeção de recursos

" Por um lado, nós estamos ajudando as famílias em extrema vulnerabilidade social, extrema pobreza; por outro a gente dá uma injeção de recursos na economia, porque serão R$ 45 milhões todos os meses que nós vamos passar para essas famílias, tanto na capital quanto no interior. Então isso é recurso, é dinheiro direto na economia, que entra automaticamente em circulação. " Wilson Lima, governador do Amazonas

Idealizado pelo governador Wilson Lima, o auxílio passará a ser pago independentemente de até quando possa se estender a pandemia do novo coronavírus.

O projeto de lei do Governo do Amazonas que institui o benefício foi aprovado pelos deputados estaduais em 27 de outubro.



A iniciativa é essencial para garantir, principalmente, a segurança alimentar de milhares de famílias, que perderam até mesmo a capacidade de se sustentar durante a pandemia.

Por essa razão, o Auxílio Estadual permanente é considerado como o maior programa de transferência de renda da história do Amazonas.

Todas as famílias a serem beneficiadas pelo Auxílio Estadual estão inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal.

O CadÚnico é o conjunto de informações sobre as famílias brasileiras em situação de pobreza e extrema pobreza criado para implementação de políticas públicas capazes de promover a melhoria da vida dessas famílias.

Para a entrega do cartão, será utilizado o aplicativo Sasi. Serão inseridos dados da família beneficiada e será feito o registro fotográfico do beneficiário.

São procedimentos para garantir a segurança e a transparência na concessão do benefício. Os servidores foram treinados para usar o aplicativo.

Critérios

Para seleção de beneficiários do Auxílio Estadual permanente foram definidos critérios como: responsável familiar com 18 anos de idade ou mais; famílias, preferencialmente, beneficiárias do programa Bolsa Família e que se encontram em situação de pobreza ou extrema pobreza.

A renda per capita familiar deve ser de até meio salário-mínimo.

Também terão prioridade famílias em que há pessoa com deficiência e em que o responsável familiar é idoso, além daquelas chefiadas por mulheres.

A quantidade de descendentes – filhos, enteados, netos e bisnetos – também é critério para escolha dos beneficiários do auxílio.

Ampliação do benefício – Em abril de 2020, o Governo do Estado lançou o Programa Auxílio Estadual, para dar assistência à população mais vulnerável por conta da pandemia de Covid-19.

Para isso, R$ 90 milhões em recursos foram destinados para beneficiar 50 mil famílias em abril de 2020 e outras 100 mil em janeiro de 2021.

O Governo do Amazonas repassou para cada beneficiário R$ 600, em três parcelas.

Por conta da maior cheia dos rios já registrada no Amazonas, neste ano 125 mil famílias receberam auxílio no valor de R$ 300 em parcela única.

Mais de R$ 36 milhões em recursos foram destinados pelo Estado para o pagamento do benefício.

O total de 2,7 mil profissionais da Cultura, Turismo e Esporte também foram beneficiados pelo Governo do Amazonas com recursos no valor de R$ 600 em três parcelas, um montante de R$ 1,6 milhão.

Os setores foram fortemente impactados pela pandemia.

