Pedreiro morre após grave acidente de trânsito no Tarumã

MANAUS (AM) - Um grave acidente de trânsito ocorrido no final da tarde desta quinta-feira (4), na avenida do Turismo, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus, ocasionou a morte do pedreiro Kedson da Silva Cavalcante. Ele estava na garupa da moto de um homem de 31 anos que também ficou ferido e foi socorrido.

Conforme testemunhas, o condutor da motocicleta supostamente tentou fazer uma ultrapassagem quando ocorreu uma colisão entre a motocicleta que a dupla estava e um veículo modelo Fiat Fiorino. Com o forte impacto, Kedson e o condutor da motocicleta caíram no asfalto.

No entanto, Kedson morreu na hora. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel (Samu) chegou apenas para constatar o óbito da vítima e socorrer o condutor.

Um homem de 35 anos, condutor da Fiat Fiorino foi identificado e deve prestar depoimentos ao delegado da Central de Flagrantes da área.

O corpo de Kedson foi removido e encaminhado à sede do Instituto Médico Legal (IML), onde deve passar por exame necroscópico.

A perícia deve definir a causa do acidente.

