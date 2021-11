Com investimento de R$ 11 mi, obra avança em ramal no Careiro Castanho

O Ramal do 11 recebe investimento no valor de R$ 11.282.245,22 | Foto: Divulgação/Seinfra

Careiro Castanho (AM) - A obra de pavimentação no Ramal do 11 avançou em 51%, no Km 11 da rodovia AM-254, no Careiro Castanho (distante 88 quilômetros de Manaus). O investimento nos 9,4 quilômetros de extensão será de R$ 11.282.245,22.

A obra de pavimentação do ramal tem previsão de entrega programada para o primeiro semestre de 2022.

Serviços

Estão em andamento os serviços de terraplenagem e pavimentação com serviços de imprimação, pintura de ligação e aplicação de concreto asfáltico.

O contrato também prevê a realização de serviços de drenagem com meio-fio, calçada, sarjeta e bueiros. O ramal também terá sinalização horizontal e vertical e totem indicativo.

A realização desta obra irá beneficiar inúmeras famílias de produtores rurais, contribuindo para o desenvolvimento econômico das comunidades situadas no seu entorno.

Situado na calha do Solimões, o Careiro Castanho tem uma população estimada em 38.820 habitantes, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), referentes a 2021.



