Reeducandos de Itacoatiara realizam manutenção em escola

Os reeducandos passaram por cursos de capacitação profissional e são aptos a realizar os trabalhos. | Foto: Divulgação/Seap

Itacoatiara (AM) - Buscando a mudança de vida por meio do trabalho, quatro internos da Unidade Prisional de Itacoatiara (UPI), inseridos no programa de ressocialização Trabalhando a Liberdade, estão, desde o último dia 29 de outubro, realizando serviços de limpeza e manutenção no prédio da Escola Estadual (EE) José Carlos Mestrinho, localizada naquele município, distante a 176 quilômetros de Manaus.

Entre os trabalhos que estão sendo realizados na escola estão os de roçagem, pintura, limpeza e manutenção predial do espaço.

Os reeducandos passaram por cursos de capacitação profissional e são aptos a realizar os trabalhos, que geram economia para o estado e novas oportunidades para eles.



As atividades extramuros servem como uma das formas dos internos mostrarem para a sociedade os seus processos de mudança, que começam ainda dentro do sistema prisional amazonense.

A previsão é de que os serviços na escola sejam finalizados nesta sexta-feira (05/11), e que outras instituições de ensino públicas do município também sejam beneficiadas com o uso da mão de obra carcerária para serviços de manutenção e limpeza.

O diretor da UPI, Antônio Cordeiro, pontua a importância dos serviços no local. De acordo com ele, os trabalhos realizados na escola proporcionarão um espaço mais organizado para receber os alunos e colaboradores, bem como servirão também como uma oportunidade para que os internos coloquem em prática os conhecimentos obtidos nos cursos ofertados dentro da unidade prisional.

" Os reeducandos do sistema prisional do Amazonas querem mostrar que estão em um grande processo de mudança, e realizar trabalhos como esse que está sendo executado atualmente na escola é uma das melhores formas de expor isso. Nesses serviços, os internos podem colocar em prática o que aprendem na unidade e reforçar ainda mais a ideia de que a vida honesta vale muito mais a pena. " Antônio Cordeiro, diretor da UPI

Remição de pena

Segundo a Lei de Execução Penal (LEP), Lei nº 7.210, ao realizarem esses serviços, os reeducandos participantes também são beneficiados com a oportunidade de remir um dia de suas penas a cada três dias de trabalho executado.

Leia mais:

Interno celebra oportunidade de participar de construções no AM

Provão Supletivo é realizado em unidades prisionais de Manaus