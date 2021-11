Carreta perde o controle e tomba em viaduto na Torquato Tapajós

Apesar do acidente, não causou transtornos no trânsito | Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - Manaus registrou mais um acidente de trânsito nesta sexta-feira (5). Uma carreta tombou na avenida Torquato Tapajós, embaixo de um dos principais viadutos da via. Não há informações se houve feridos.

O acidente aconteceu embaixo do viaduto que liga as avenidas Torquato Tapajós e Max Teixeira, para ir em direção à Cidade Nova. Apesar do tombamento e da via ser uma das mais movimentadas de Manaus, o trânsito transcorre de forma tranquila no local e os agentes do Instituto de Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estão presentes para controlar o tráfego.

Ainda não se sabe se a carreta perdeu o controle e tombou, devido ao retorno que é necessário para entrar no viaduto.

Caminhão colide com plataforma de ônibus

No último dia 28 de outubro, um caminhão perdeu o controle e bateu contra a plataforma de ônibus Santos Dumont, na avenida Torquato Tapajós, sentido bairro/centro, na Zona Norte de Manaus.

Apesar da gravidade da colisão, o motorista, um idoso de 60 anos, e o passageiro do veículo tiveram ferimentos leves e foram encaminhados para uma unidade de saúde da capital.

O caminhão estava passando pela avenida, quando ficou sem freio e o motorista perdeu o controle e colidiu contra a plataforma. A frente do veículo foi totalmente destruída com a batida. Felizmente, outros veículos não foram atingidos.

