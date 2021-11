Governo do Amazonas irá pavimentar sistema viário de Urucurituba

A assinatura do convênio contou com a presença de Sinésio Campos, Carlos Henrique e José Claudenor, prefeito de Urucurituba | Foto: Divulgação/Seinfra

Urucurituba (AM) - O Governo do Amazonas assinou convênio com a Prefeitura Municipal de Urucurituba, para a pavimentação do sistema viário da sede do município, distante 208 quilômetros de Manaus.

O convênio, no valor de R$ 7,6 milhões, contempla a realização de serviços de recapeamento, recuperação, drenagem e sinalização de 12,10 quilômetros de vias (18 ruas), nos bairros do Livramento, Aparecida, São Lázaro, Lindo Amanhecer e Centro.

O prefeito de Urucurituba, José Claudenor de Castro Pontes, conhecido popularmente como Sabugo, revelou que este é o maior investimento que o município recebe nos últimos 20 anos.



" Agradeço ao governador Wilson Lima e ao secretário de Infraestrutura, Carlos Henrique Lima, que atenderam à solicitação da população de Urucurituba. Essa é uma obra importante e que facilitará o acesso da população urucuritubense. " José Claudenor de Castro Pontes, prefeito de Urucurituba

O secretário de Infraestrutura, Carlos Henrique Lima, destacou a importância da obra.

" O governador Wilson Lima entende perfeitamente a necessidade de se investir em infraestrutura e mobilidade urbana como elemento gerador de empregos, renda e bem-estar social, e sempre tem a sensibilidade em atender as demandas das prefeituras do interior. " Carlos Henrique Lima, secretário de Infraestrutura

Além do secretário Carlos Henrique e do prefeito Sabugo, a assinatura do convênio contou com a presença do deputado estadual Sinésio Campos.

Situado na região do Baixo Amazonas, Urucurituba tem uma população estimada em 24.098 habitantes, segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), referente a 2021.

