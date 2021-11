Wilson Lima e ministro da Saúde visitam obra do Hospital do Sangue

| Foto: Diego Peres/Secom

Manaus (AM) - O governador Wilson Lima levou o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para conhecer, neste sábado (6), a estrutura do novo Hospital do Sangue, da Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (FHemoam), em fase final de construção.

O ministro veio a Manaus para abertura da mobilização social de educação em saúde "Brasil Sem Malária", realizada em alusão ao dia de combate à doença nas Américas.

O novo Hospital da Fundação conta com investimentos de R$ 60.973.633,17, com recursos estaduais e federais. Desse total, cerca de R$ 20 milhões são da contrapartida do Governo do Amazonas.

A nova unidade contará com mais de 190 leitos para o tratamento de doenças do sangue. Serão 156 para internação e 34 voltados para diversas finalidades, como: emergências e pacientes que dependem de isolamento. Além disso, o prédio conta com cinco andares, UTI adulto e infantil, farmácia 24 horas, centro cirúrgico, entre outras finalidades.

