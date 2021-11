Em Manaus, vacinação nos shoppings segue das 14h às 21h deste domingo

Até este sábado, os que haviam tomado duas doses ou a dose única estavam em 67%. | Foto: Divulgação/Semcom

MANAUS (AM) - Para avançar com o processo de imunização na capital amazonense, cinco principais shopping centers e a feira da Manaus Moderna irão atender a população neste domingo, das 14h às 21h.



No último sábado (06), a secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, acompanhou o início oficial da vacinação no Manauara Shopping, na avenida Mário Ypiranga Monteiro, zona Centro-Sul, junto ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o governador Wilson Lima e o secretário de Estado da Saúde, Anwar Samad.

O objetivo da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) é ultrapassar, dentro do menor tempo possível, a marca dos 70% de pessoas imunizadas na capital. Até este sábado, os que haviam tomado duas doses ou a dose única estavam em 67%.

" A Prefeitura de Manaus, desde o início da campanha, vem trabalhando de forma organizada, a partir de estratégias que permitam facilitar o acesso das pessoas às vacinas. A orientação do prefeito David Almeida tem sido no sentido de não medirmos esforços para que a população possa estar imunizada no mais breve espaço de tempo. A descentralização dos espaços é muito positiva, porque nos possibilita ampliar ainda mais o leque de opções para que o público possa receber a vacina " Shádia Fraxe, titular Semsa

O ministro Marcelo Queiroga elogiou a forma como a vacinação vem sendo conduzida em Manaus, no Amazonas. “As vacinas são a esperança de pormos fim ao caráter pandêmico da situação. A Covid-19 já tirou a vida de milhões de pessoas em todo o mundo. Aqui mesmo, em Manaus, a primeira e segunda ondas da doença atingiram muito fortemente a população. Mas, graças à vacinação, essa situação já mudou muito, graças à forma responsável como a vacinação vem sendo organizada, com a facilitação do acesso inclusive com pontos em centros comerciais”, comentou.

O ministro Marcelo Queiroga elogiou a forma como a vacinação vem sendo conduzida em Manaus | Foto: Divulgação/Semcom

Vacinação nos pontos



Até às 16h deste sábado, a Prefeitura de Manaus registrou a aplicação de mais de 12 mil doses da vacina contra a Covid, entre primeira, segunda e dose de reforço nos 20 pontos disponibilizados para atender a população, entre os quais, um ponto na Feira Manaus Moderna, na área central, e nos cinco shoppings de diferentes zonas da cidade.

Durante o horário de atendimento nos pontos que funcionaram neste sábado, das 8h às 12h, em nove unidades da Semsa, foram aplicadas 2.378 doses. Em quatro pontos estratégicos tradicionais, que atenderam das 8h às 16h, o número de doses chegou a 8.086. Na feira da Manaus Moderna, foram aplicadas 357 doses.

Em quatro shopping centers (Manauara, Grande Circular, Amazonas e Sumaúma), onde atendimento iniciou às 11h e se estenderá até às 21h, haviam sido registradas no Sistema Municipal de Vacinação (SMV) 894 doses até às 16h. Não constam aí as vacinas aplicadas no Shopping Ponta Negra, porque o registro está sendo feito manualmente.

A lista completa com os locais de atendimento está disponível pelo link http://bit.ly/localvacinacovid19 e nas redes sociais da secretaria @semsamanaus, no Instagram, e Semsa Manaus, no Facebook.

