Após cinco dias perdidos, funcionários do Chico Mendes são encontrados

Eles estavam desaparecidos desde a última terça-feira (2) | Foto: Divulgação/SSP-AM

Presidente Figueiredo (AM) - Os funcionários do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) Ronaldo Braga Gonçalves e Dorizé do Carmo foram encontrados na região do Lago de Balbina, no município de Presidente Figueiredo (a 126 quilômetros de Manaus). Eles estavam desaparecidos desde a última terça-feira (2).



Braga e Carmo foram para base de pesquisa no Lago de Balbina, porém, ficaram sem gasolina depois de enfrentarem uma tempestade. Agentes do Departamento Integrado de Operações Aéreas (DIOA) e do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) realizaram o resgate, neste sábado (06).

As buscas pelos dois funcionários desaparecidos iniciaram na última quarta-feira (03) | Foto: Divulgação/SSP-AM

As buscas pelos dois funcionários desaparecidos iniciaram na última quarta-feira (03). De acordo com informações do CBMAM, os servidores estavam em deslocamento em um barco até a base “Waba”, localizada na confluência dos rios Uatumã e Pitinga.





Eles foram encaminhados ao hospital de Balbina com quadro de saúde estável | Foto: Divulgação/SSP-AM

" Assim que fomos acionados, montamos uma equipe para realizar buscas terrestres e solicitamos também o apoio da equipe de bombeiros militares do Pelotão Fluvial. A informação repassada foi de que os dois funcionários teriam desaparecido na água. Os bombeiros militares mergulhadores chegaram para realizar buscas aquáticas”, disse o comandante do 3º Pelotão Destacado Bombeiro Militar de Presidente Figueired " Rougles Braga, tenente

Os funcionários, de 40 e 50 anos, foram encontrados por moradores da região levados até o porto do ”Mirandinha”, onde já haviam bombeiros militares prontos para realizar os primeiros atendimentos. Eles foram encaminhados ao hospital de Balbina com quadro de saúde estável.

*Com informações da assessoria





