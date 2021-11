Grave acidente na av. das Torres derruba poste e trecho é interditado

Devido o acidente, um trecho da avenida das Torres precisou ser interditado | Foto: Bianca Fatim

MANAUS (AM) - Um grave acidente causou transtornos na avenida das Torres, na manhã deste domingo (7). Os jovens Francisco Janderson, 18, e Hugo Andrade, 19, ficaram feridos após o carro rodopiar e colidir com um poste da via. O ocorrido causou transtornos no trânsito do local.

De acordo com testemunhas, os dois estavam em um carro modelo Ônix Joy, quando foi fechado por outro veículo, fazendo com que Janderson, que estava na direção, perdesse o controle e colidisse com um poste da avenida.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e os dois precisaram ser resgatados das ferragens. Apesar da gravidade, ambos foram levados conscientes para o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo. O mais ferido foi Hugo, que teve diversos ferimentos e reclamava de fortes dores pelo corpo.

A colisão fez com que o poste quebrasse ao meio e caísse. Com isso, os fios de alta tensão ficaram caídos no meio da avenida, e representaram um risco para os condutores que passavam pela via. A equipe da concessionária de energia na capital se dirigiu até o local para fazer a manutenção do poste e interrompeu a passagem de energia na região.





O pai de Janderson esteve no local e afirmou que o filho estava indo buscar a filha. No carro destruído, foi encontrado uma cadeirinha de bebê, que estava no banco de trás.

Avenida precisou ser interditada

Cerca de 500 metros da avenida das Torres precisou ser interditado por conta da manutenção da concessionária de energia elétrica.

A interdição acontece próximo ao Residencial Shizen, nos dois sentidos da via. A previsão é que a área seja liberada por volta das 17h. Os agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estão no local para controlar e orientar o tráfego.





