Desaparecimento de adolescente causa desespero em família de Iranduba

IRANDUBA (AM) - A família de Isabelly Lopes, de apenas 14 anos de idade, não tem conseguido encontrar paz. Há 15 dias, a adolescente desapareceu de casa, no bairro Mutirão – Altos de Nazaré, no distrito de Cacau Pirêra, município de Iranduba (a 19 quilômetros de Manaus).



De acordo a irmã de Isabelly, a estudante Yasmin Guerra, de 16 anos, a adolescente começou a apresentar comportamentos agressivos e a sair de casa, retornando apenas altas horas da madrugada.

“Minha irmã saia de madrugada, meu pai passava horas esperando pelo seu retorno. Voltava por voltas das 4h e 5h da manhã e, às vezes, só às 15h ou 17h do outro dia. Começamos a ficar muito preocupados. Um dia, a minha mãe tinha ido à Manaus e Isabelly iria junto, porque minha tia tinha trazido roupas de Fortaleza para dar para ela e para minha mãe. Só que, daí ... Ela sumiu. Minha mãe foi atrás dela e não achou”, desabafa Yasmim.

Ainda segundo ela, o pai enfrenta uma batalha contra o câncer e a mãe, Dayse Lopes, sofre de depressão. O desaparecimento da menina agravou os problemas de saúde do casal.

" Minha mãe já chegou a surtar da depressão e meu pai, que está fazendo o tratamento de câncer, não tem paz. Ele piorou e tudo isso está mexendo com a doença. Eu sempre via ela pela rua. Minha irmã é alta, é maior do que eu, mesmo sendo mais nova e eu não tinha força para trazer ela para casa. Minha mãe passando mal, foi várias vezes para o hospital e já até tentou se matar. Teve um dia que meu pai entrou no quarto e ela já tinha amarrado uma corda no pescoço dela e meu pai chegou bem na hora e não deixou " Yasmim Guerra, irmã da desaparecida

Paradeiro

Yasmim prossegue o relato de desespero da família, dizendo que várias notícias chegam sobre Isabelly, mas que não conseguem encontrar o paradeiro da garota.

“Algumas pessoas falam que viram ela na Compensa, em Manaus, e em vários lugares. Só queríamos que ela voltasse, porque a minha mãe está mal. E ela é minha única irmã. Eu gosto muito dela, quero estar do lado da Isabelly, mesmo com tudo isso que está fazendo. Afinal, é minha irmã”, lamenta emocionada.

Drogas

Ao falar sobre os problemas da família, Yasmim revela que a irmã é usuária de drogas, agravando ainda mais a situação. Como consequência da dependência, a jovem passou a mentir para os pais e a irmã.

“A Isabelly está usando drogas! Eu nunca pensei que ela ia fazer isso. Quando era mais novinha, era uma menina doce. A gente olhava e via uma menina fofa, que se dava com todo mundo. E, agora, só mente, mano. Ela mente, mente, mesmo! A gente olha assim e ela fala que quer mudar, mas está muito estranha. Fala para as pessoas que fez algo muito grave e está com medo. É isso que ela fala para as pessoas, pois não fala para gente. Até agora, não temos notícias”, alegou Yasmin.

Cidade de Deus?

Mesmo com toda a tristeza para a família, a irmã de Isabelly acredita que a menina está sendo influenciada por pessoas de má índole. Yasmim acrescenta que recebeu informação sobre a possibilidade de a irmã estar na Cidade de Deus, bairro na Zona Norte de Manaus, com um rapaz.

“Ela conheceu um cara e disse que não quer mais voltar. Só que eu disse que não pode querer. Ela é menor de idade, entendeu? A minha mãe tem controle sobre ela, ainda. A gente só quer que ela volte para casa, porque minha mãe está muito mal”, apelou.

A família de Isabelly chegou a registrar um Boletim de Ocorrência (BO) no posto policial de Cacau Pirêra e aguardam pelo aparecimento da adolescente.

Apelo de Mãe

Em entrevista ao EM TEMPO , a mãe de Isabelly, Dayse Lopes, fez um forte apelo para a filha.

" Isabelly, o meu pedido nesse momento é que você volte para casa. Está todo mundo em desespero sem saber notícias de você. Você saiu da sua casa, do seu conforto, sem motivos, minha filha, e está andando com pessoas desconhecidas. Você não sabe nem quem é. Volta para casa, nós te amamos! Você está com medo que eu vá lhe bater? Não vou. Nós Vamos conversar. Eu quero te abraçar, te beijar e dizer o quanto eu te amo, minha filha! É isso que eu te peço: volta para casa! A gente te pede. Toda nossa família. Volte para casa " Dayse Lopes, mãe de Isabelly

Quem tiver informações concretas sobre o real paradeiro de Isabelly Lopes, a família pede que entre em contato por esses números: (092) 98846 – 4917/ (092) 99523 - 6500





