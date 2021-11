Nível do Rio Negro sobe quatro centímetros em três dias de chuva

A maior cheia da história ultrapassou os 30 metros em 2021 | Foto: Bianca Fatim

MANAUS (AM) – Com as constantes chuvas em Manaus nos últimos três dias, o nível do Rio Negro aumentou quatro centímetros, chegando a marca de 19, 48 metros, segundo as informações da Estação Hidroviária do Amazonas.



Desde julho, o nível das águas vinha diminuindo, gradualmente. Porém, com essa rápida subida, os comerciantes do centro de Manaus temem uma cheia severa neste ano e em 2022.

“Deus me livre uma coisa dessas voltar a subir agora, bem no fim do ano, onde a gente aumenta as vendas para garantir o pão na mesa. Deus me livre”, disse Renata Flávia, 36 anos, que vende salgados nas proximidades do porto.

O mesmo receio tem Francisco Cavalcante, 57 anos, que depende da venda de água de coco. “A gente ficou em um vaivém doido com a água. Se isso voltar a acontecer, vai quebrar a gente. Não aguentamos mais”, desabafa.

Cheia

O temor dos comerciantes não é infundado. A maior parte deles viveu momentos de terror para garantir o sustento da família, diante da maior cheia histórica, que ultrapassou os 30 metros, desde o início da apuração de registros em 1902.

Na Feira da Manaus Moderna, comerciantes e clientes chegaram a transitar por meio de pontes de madeira, improvisadas após ação da Prefeitura de Manaus.

Para eles, além das dificuldades de locomoção, a vinda de produtos do interior se tornou muito mais complicada, na época.

A autônoma Sandra dos Santos relembra que viveu uma das maiores dificuldades da sua vida na cheia, com os filhos.



" Vendíamos frutas e uma série de outros produtos, vindos do interior. Tudo perdeu. Passamos fome e a nossa banca teve que ser trocada de lugar, para uma localização que o pessoal não estava acostumado a comprar da gente, ou seja, que não conhecia " Sandra Santos, autônoma

Explicação

De acordo com o Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam), um dos motivos que contribuíram para a cheia recorde dos rios no Amazonas foram chuvas intensas nas bacias que desaguam no rio Negro, que banha a capital amazonense e fenômenos como o La Niña.

Além de Manaus, os efeitos da cheia foram devastadores para o interior do Estado. Mais de 450 mil pessoas foram afetadas pela cheia, em 58 dos 62 municípios do Amazonas. Para reduzir esses impactos, a Prefeitura de Manaus e o Governo do Estado tomaram uma série de medidas para socorrer as famílias, como a criação de cartões de auxílio enchente e aluguel.

Leia mais:

Rio Negro marca 28,78 metros e Manaus deixa estado de emergência

Cheia do rio Negro em Manaus deixa patamar de inundação severa