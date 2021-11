Sistema que monitora desmatamento e queimadas do Ipaam é apresentado

A inovação tecnológica, que está nas últimas etapas de desenvolvimento e será implementada no futuro Centro de Monitoramento Ambiental e Áreas Protegidas do Ipaam | Foto: Divulgação

MANAUS (AM)- O mais novo mecanismo de monitoramento de desmatamento e queimadas desenvolvido pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), juntamente com a empresa especializada em soluções de tecnologia, Codex, foi apresentado na última semana na 26ª Conferência sobre Mudanças Climáticas (COP26) em Glasgow, na Escócia, como um dos principais avanços do Governo do Amazonas na agenda ambiental.

A inovação tecnológica, que está nas últimas etapas de desenvolvimento e será implementada no futuro Centro de Monitoramento Ambiental e Áreas Protegidas do Ipaam, foi exibida com suas principais ferramentas de apoio às ações de fiscalização e monitoramento ambiental do Estado pelo CEO da Codex, Marlos Batista, ao público do evento mundial.

O recurso tem o principal objetivo de aprimorar o trabalho de controle a partir de dez dashboards (painel visual de informações) que disponibilizam dados diários de desmatamento e focos de queimadas em cada município do Amazonas. Sendo assim, as equipes de fiscalização do Ipaam poderão efetuar as medidas de contenção com mais eficiência e rapidez.

O diretor-presidente do Ipaam, Juliano Valente, enfatizou a relevância da apresentação no maior evento ambiental do mundo, levando em consideração os importantes passos de progresso dados pelo Governo do Amazonas em investimentos no aprimoramento das tecnologias que asseguram a proteção ambiental de forma clara e diligente.

" Foi aproveitado o espaço na COP26 para a apresentação do novo sistema de monitoramento de desmatamento e queimadas. Embora esteja em desenvolvimento, esses são passos significativos, porque mostram que o nosso Estado já está na vanguarda tecnológica de controle ecológico. Evidentemente, o Ipaam é muito cobrado sobre o que fazemos para conter a ilegalidade ambiental em desmatamento e queimadas, mas nossa resposta é essa, através do Governo do Estado, com investimentos em tecnologia para aperfeiçoamento das ações de proteção ambiental " Juliano Valente, diretor-presidente do Ipaam





A COP26 é a maior conferência acerca das questões climáticas e ambientais do mundo. O evento, que teve início no dia 31 de outubro, reúne cerca de 197 países e segue até o dia 12 de novembro com discussões, negociações e tomadas de decisões definitivas no que diz respeito aos cuidados globais com a causa ambiental.

