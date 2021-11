Ex-moradores do Monte Horebe recebem 21ª parcela de auxílio-moradia

O auxílio é pago em dois dias; e cada beneficiário pode procurar uma das nove agências do Banco Bradesco para receber a parcela | Foto: Reprodução

MANAUS (AM) - O auxílio-moradia para as famílias que moravam na ocupação Monte Horebe, referente ao mês de novembro, pago pelo Governo do Amazonas, por meio da Superintendência Estadual de Habitação (Suhab), terá pagamento efetuado nesta quarta (10) e quinta-feira (11).

O auxílio é pago em dois dias; e cada beneficiário pode procurar uma das nove agências do Banco Bradesco para receber a parcela. O Estado está disponibilizando recursos no valor de R$ 1.320.600 para o pagamento do mês de novembro a 2.201 famílias.

A ação governamental assegura o auxílio-moradia para famílias retiradas da ocupação Monte Horebe, que residiam em uma área irregular, insalubre, de alta vulnerabilidade social e sem infraestrutura.

Pagamentos

Para receber o benefício, concedido mediante ordem bancária nominal, os beneficiários devem ir à agência do banco Bradesco designada, na data definida conforme listagem, a partir das 10h, munidos de RG e CPF, apresentando ainda certidão de casamento e/ou averbação de divórcio, em caso de mudança de nome.

As listagens de nomes por ordem alfabética e com indicação dos endereços das nove agências do Bradesco nas quais os beneficiários irão receber a parcela estão disponíveis no site da Suhab, no endereço suhab.am.gov.br , com acesso direto pelos links abaixo:

Dia 10, suhab.am.gov.br/ e no dia 11, suhab.am.gov.br .

*Com informações da assessoria.

Leia mais

Suhab oferece até 80% de desconto em juros para inadimplentes do AM



Obras do Ceti, localizado no antigo Monte Horebe, passa por vistorias