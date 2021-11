Adolescente morre afogado ao pular no Rio Negro durante aniversário

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O corpo do adolescente Eduardo Igor Urbano de Souza, de 16 anos, foi encontrado, na manhã desta quarta-feira (10), no Rio Negro, nas proximidades de um flutuante, localizado no bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus.

Conforme o subtenente C. Reis, do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM), o adolescente estava com familiares em uma comemoração de aniversário quando mergulhou no rio. Ele teria batido o queixo ao se chocar com uma outra pessoa no momento do mergulho e desmaiou.

O corpo dele afundou nas águas e desapareceu. Os bombeiros chegaram ao local, por volta das 10h30, e iniciaram as buscas.

"Encontramos o corpo do jovem após seis minutos de mergulho e o resgatamos. Trouxemos para o Pelotão Fluvial e agora será entregue à equipe do Instituto Médico Legal (IML)", explicou o subtenente.

O corpo de Eduardo passará por exame necroscópico e será entregue aos familiares. O caso será investigado pela Polícia Civil.

