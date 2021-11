Veja quem deve procurar os CRAS para se cadastrar no Auxílio Brasil

Além das 20 unidades dos CRAS, a Semasc também está disponibilizando uma subcentral localizada na sede da secretaria | Foto: Reprodução

MANAUS (AM) - A Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), alerta que, de acordo com a Portaria do Governo Federal, está suspenso até abril de 2022 o processo de atualização do Cadastro Único, com isso, todas as pessoas que receberam Bolsa Família em outubro/2021 automaticamente irão migrar para o Auxílio Brasil.

Somente as pessoas que se encaixem no perfil - renda mensal de meio salário mínimo por pessoa e renda mensal total de até três salários mínimos - que não tenham cadastro, ou as famílias que estão com o Bolsa Família bloqueado devem se dirigir a uma das 20 unidades dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), que irá fazer o agendamento para atendimento.

Além das 20 unidades dos CRAS, a Semasc também está disponibilizando uma subcentral localizada na sede da secretaria, na avenida Ayrão, bairro Centro, Zona Sul de Manaus, para atender as demandas da população, dentro de suas capacidades. Como alternativa para ampliar o atendimento das famílias que não tenham cadastro, a Semasc vai realizar mutirões de atendimento em datas a serem divulgadas pela imprensa e redes sociais da secretaria.

Importante destacar que Manaus tem cerca de 260 mil famílias inseridas no Cadastro Único e que todos os esforços estão sendo empenhados para atender a população.

