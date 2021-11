AM assina ordem de serviço para asfaltamento de 77 ruas em Iranduba

O convênio entre Estado e Prefeitura tem investimentos de R$ 15 milhões para pavimentar 77 ruas, um total de 20,97 quilômetros de vias | Foto: Divulgação/Secom

IRANDUBA (AM) - O governador do Amazonas, Wilson Lima, e o prefeito de Iranduba, Augusto Ferraz, deram início, nesta quarta-feira (10), à execução das obras de recapeamento de ruas de três bairros do município, situado a 27 quilômetros de Manaus. O convênio entre Estado e Prefeitura tem investimentos de R$ 15 milhões para pavimentar 77 ruas, um total de 20,97 quilômetros de vias. A ação é coordenada pela Secretaria de Estado de Infraestruturas e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra).



" E hoje nós estamos assinando aqui dando a ordem de serviço da recuperação de 77 ruas de Iranduba. Vamos pavimentar quase 21 quilômetros de três bairros, e quando terminar esse pavimento, já falei para o prefeito Augusto Ferraz, vamos ver onde mais precisa ser pavimentado no município de Iranduba. A gente não está colocando só asfalto, a gente está dando dignidade e respeito para essas pessoas " Wilson Lima, governador do Amazonas

“É uma coisa de impressionar: o governo investindo tanto no município de Iranduba. Nunca se viu tanta obra do Governo do Amazonas como está havendo hoje”, destacou o prefeito de Iranduba, Augusto Ferraz.

Parte dos recursos estaduais – R$ 7 milhões – são em cumprimento de emendas dos deputados estaduais João Luiz, Carlinhos Bessa, Dr. Gomes e Delegado Péricles. Também fazem parte do montante recursos referentes à emenda parlamentar de Augusto Ferraz, da época em que era deputado estadual. Outros R$ 8 milhões são do orçamento do Governo do Estado.

Os investimentos em Iranduba, incluindo a obra de duplicação da AM-070, somam mais de R$ 584 milhões | Foto: Divulgação/Secom

Os bairros beneficiados são Novo Amanhecer, Morada do Sol e Graça Lopes. Além da pavimentação, as ruas também irão receber serviços de drenagem superficial e profunda, urbanização e sinalização.



“Eu já moro no bairro há mais de 15 anos, o bairro existe há mais de 20, e é a primeira vez que eu vejo esse momento tão especial de uma obra que vai englobar o total, uma revitalização. Das outras vezes nós tínhamos o tapa-buracos, uma limpeza superficial, mas é a primeira vez que o bairro recebe essa grandiosidade de revitalização que vai trazer para nós bastante benefícios. A gente tem jovens e pessoas idosas no nosso bairro, que precisam andar por ruas bem asfaltadas e pavimentadas”, disse Ana Cleide Marinho, que mora no bairro Morada do Sol.

Estiveram presentes os deputados Carlinhos Bessa, Terezinha Ruiz, Dr. Gomes, Cabo Maciel e Joana Darc. Além de vereadores dos municípios de Iranduba e Manaus.

Os investimentos fazem parte do +Infraestrutura, um pacote de investimentos de mais de R$ 1 bilhão em obras por todo estado lançado em julho pelo governador Wilson Lima.

Investimentos em Iranduba

Os investimentos em Iranduba, incluindo a obra de duplicação da AM-070, somam mais de R$ 584 milhões, entre intervenções em execução, concluídas e a iniciar.

Está em processo de licitação, no Centro de Serviços Compartilhados (CSC), o projeto de recuperação e sinalização de pavimento da cabeceira da Ponte Jornalista Phelippe Daou (Ponte Rio Negro), incluindo o acesso à ponte e à margem direita do Rio Negro por 9,97 quilômetros, e a sinalização de 34 quilômetros da rodovia Manoel Urbano, a AM-070, que Manaus, Iranduba e Manacapuru.

Obras em execução



O Governo do Amazonas está executando as obras de conservação e manutenção das rodovias estaduais do Amazonas. Fazem parte do Lote 2 desse projeto: AM-070 (Manaus-Manacapuru) 83,50 km; AM-353 (Novo Airão) 99 km; AM-452 (Colônia do Caldeirão) 11,50 quilômetros; e AM-453 (Colônia Bela Vista) 8,5 km.

Também está em execução a pavimentação do Ramal Santa Maria, no Km 13 da AM-070, e a revitalização da Estrada Carlos Braga, localizada no Km 18 da via. Além da pavimentação do Ramal Cachoeira do Castanho (Km 24) e Ramal do Uga-Uga (Km 26). A obra de duplicação da rodovia AM-070 também beneficia Iranduba e incentiva o desenvolvimento para o município.

Obra concluída

Em 2020, o Governo do Amazonas concluiu a obra em 11,7 quilômetros na Estrada do Caldeirão.

*Com informações da assessoria

