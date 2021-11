Mais dois shoppings de Manaus começam a vacinar contra Covid-19

A vacinação nos shopping centers teve início no último sábado e ocorre em parceria com o governo do Amazonas | Foto: Semsa

Manaus (AM) - O Shopping Manaus Via Norte, na Zona Norte, e o Millennium Shopping, na Zona Centro-Sul, terão pontos de vacinar contra Covid-19.

O ponto do Via Norte deve abrir no próximo sábado (13), funcionando sempre de quinta a domingo, das 11h às 20h. Já o do Millennium começa a operar na próxima terça-feira (16), permanecendo aberto de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h. Os dias e períodos de atendimento diferenciados foram definidos de acordo com o movimento do público e o horário de funcionamento de cada shopping.

A vacinação nos shopping centers teve início no último sábado e ocorre em parceria com o governo do Amazonas. A secretária destaca que a diversificação dos pontos de atendimento é uma das estratégias da campanha municipal para ampliar o acesso da população à vacina, com novas alternativas de locais e horários para os que ainda não se vacinaram.

Além dos pontos de grande fluxo, unidades de saúde e shoppings, os usuários também podem contar com um ponto de vacinação na feira da Manaus Moderna, instalado, também no último sábado, pela Prefeitura de Manaus para atender trabalhadores, visitantes e clientes da feira e do comércio do entorno.

O objetivo da abertura de novos pontos é facilitar a adesão da população à vacina e, principalmente reduzir a quantidade dos que se encontram em atraso com a segunda dose, que chega, no momento, a aproximadamente 360 mil pessoas.

“Estamos às vésperas de chegar à marca dos 3 milhões de doses aplicadas, mas infelizmente ainda temos esse grande número de pessoas que não voltaram aos postos para fazer sua segunda dose”, observa a secretária, destacando que a segurança individual e coletiva está relacionada à imunização e que a flexibilização das medidas de proteção só pode avançar diante de percentuais elevados da população com o esquema vacinal completo. “Não podemos avançar enquanto não tivermos entre 70% e 80% da população totalmente imunizada”, Shádia Fraxe, titular do Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

Positivo

A secretária informa que a utilização dos shoppings para vacinação tem um saldo de 5,6 mil pessoas vacinadas nos dois primeiros dias de funcionamento (6 e 7), conforme o Sistema Municipal de Vacinação (SMV), e que o resultado é considerado positivo.

“Em reunião na última segunda-feira com a Secretaria de Estado de Saúde (SES) e com a Fundação de Vigilância em Saúde Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS), avaliamos que a população está comparecendo a esses locais, inclusive muitas pessoas que ainda não tinham tomado nem mesmo a primeira dose”.

No ponto da feira da Manaus Moderna, em três dias de funcionamento foram aplicadas 1.428 doses de vacina. “Esse é um ponto que tem o apoio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc) e onde também temos tido bons resultados”, avalia Shádia Fraxe.

A secretária ressalta que ainda não há data para o término das ações nos novos espaços e que novas estratégias serão definidas conforme o cenário.

“A ideia é suspendermos o atendimento nos pontos de grande fluxo, onde a demanda vem diminuindo, concentrando os esforços em pontos alternativos”. Shádia informa que o Centro de Convivência Padre Pedro Vignola, na zona Norte, deixará de funcionar com o início das atividades no shopping Via Norte, no próximo sábado, 13, e que os demais (Studio 5, Sambódromo e Sesi) devem deixar de operar no final de novembro.

Até o momento, Manaus tem 68,9% da população vacinável (acima de 18 anos) com o esquema vacinal completo, o que corresponde a 1.230.937 de pessoas e 91 % (1,62 milhão) com pelo menos uma dose e com dose única. O número total de doses, entre primeira, segunda e dose de reforço, aplicadas desde janeiro, na capital, é de 2.933.609.

Atendimento

Nesta quinta-feira (11), estarão à disposição dos usuários 55 pontos de vacinação. Serão cinco locais de grandes fluxos e 44 unidades de saúde funcionando das 9h às 16h, cinco shoppings, que estarão abertos das 11h às 21h e a feira da Manaus Moderna, que também irá funcionar das 9h às 16h.

Todos os pontos irão oferecer primeira, segunda e terceira doses, para os que atenderem os critérios de vacinação. A lista completa dos locais com os horários de funcionamento está disponível no site da Semsa e pode ser acessada diretamente pelo link http://bit.ly/localvacinacovid19, no site da Semsa, e nas redes sociais da secretaria @semsamanaus, no Instagram, e Semsa Manaus, no Facebook.

*Com informações da assessoria

Leia Mais

Vacinação contra a Covid-19 em Manaus será em 54 pontos nesta semana

Comunidade indígena em Manaus será a primeira a receber UBS