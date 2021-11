Criminosos em fuga batem em moto e matam pedreiro em Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Mais um grave acidente de trânsito foi registrado em Manaus e acabou resultando em uma vítima fatal na noite de quarta-feira (10). O fato aconteceu na avenida Arquiteto José Henriques, no bairro Monte das Oliveiras, na Zona Norte de Manaus.

A vítima foi identificada como Marcos Soares dos Santos, de 53 anos. Ele trabalhava como pedreiro. Testemunhas informaram que ocupantes de um veículo, modelo Corsa Classic, de cor prata, estavam fugindo, após praticarem furto de gasolina e acabaram colidindo contra a motocicleta da vítima.

Uma mulher, de 28 anos, estava na garupa de Marcos, que ficou ferida e foi encaminhada ao hospital. O motorista do veículo ainda tentou fugir do local do acidente.

No entanto, após alguns minutos, ele foi preso pela Polícia Militar. O corpo de Marcos passou por perícia e foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML). Após passar por exame necroscópico deve ser liberado aos familiares.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito (DEAT).

Leia mais:

Grave acidente na av. das Torres derruba poste e trecho é interditado

Casal fica gravemente ferido após atropelamento no Nova Cidade