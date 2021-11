Seap realiza palestras sobre o câncer de próstata com apenados do AM

O inicio das palestras ocorreu nesta quinta (11) | Foto: Reprodução

MANAUS (AM) - A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) iniciou, nesta quinta-feira (11), por meio dos Departamentos de Saúde do Sistema Prisional e de Reintegração Social e Capacitação (Deresc), um ciclo de palestras alusivas ao Novembro Azul. A ação visa orientar reeducandos masculinos dos regimes aberto e semiaberto sobre a importância de se realizar o exame da próstata e se precaver ao câncer.

As palestras contam ao todo com a participação de 67 reeducandos. Desse total, 35 trabalhadores estão atuando em serviços de construção e produção na sede da indústria de alumínio e plásticos Ibrap, 12 reeducandos trabalham na manutenção e limpeza do prédio sede da TV e Rádio Encontro das Águas e 20 estão a serviço da parceria da Seap com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

Entre os assuntos abordados estão a higiene masculina e saúde do homem. Além disso, os reeducandos recebem ainda orientações sobre tratamento e realização de exames regulares. As palestras desta quinta-feira foram ministradas por Henrique Carlos Santana Redman, que é coordenador de psicologia do Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto.

A segunda palestra está prevista para ocorrer no dia 25, com os apenados que realizam serviços de manutenção dos espaços administrados pela Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar).

Carolina da Motta, coordenadora de Saúde da Seap, destaca a importância da campanha do Novembro Azul, cujo principal objetivo é orientar os servidores e os internos para a importância da prevenção e detecção precoce do câncer de próstata e pênis.

" Segundo o Inca (Instituto Nacional do Câncer), o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, atrás somente do câncer de pele não melanoma. Por isso é importante realizarmos essas palestras, pois assim podemos conscientizar esses apenados e se prevenirem " , pontua.

A chefe do Deresc, Keyla Prado, comentou sobre a necessidade de se realizar ações como essa.

“Nesse momento tão importante, queremos mostrar para eles que é extremamente necessário tirar um tempo para cuidar da saúde e da higiene. Durante essas palestras, buscamos conversar e apresentar a eles quais são os procedimentos para se realizar corretamente os exames preventivos e como isso é fundamental para mantê-los bem e saudáveis”, disse.

Mais palestras

No decorrer de todo o mês de novembro, internos do sistema prisional, servidores e colaboradores irão receber também palestras alusivas ao Novembro Azul com orientações e discussões sobre a importância de cuidar da saúde masculina e se prevenir contra o câncer de próstata.

Exames

Ainda hoje (11), a Unidade Prisional do Puraquequara (UPP), localizada no ramal Bela Vista, zona leste de Manaus, recebeu uma equipe do Laboratório Reunidos para fazer a coleta de sangue em cerca de 35 reeducandos para o exame PSA – usado principalmente para o rastreamento do câncer de próstata em homens acima de 45 anos. Além dos internos, 15 colaboradores também participaram dos exames, totalizando assim 50 coletas.

*Com informações da assessoria.

