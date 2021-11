Acesso à praia de Ponta Negra passa a ser liberado aos domingos

A partir de domingo, a praia volta a funcionar de segunda a domingo, de 9h as 17h | Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - Com 69% da população imunizada, o prefeito de Manaus, David Almeida, fez a liberação da praia da Ponta Negra aos domingos. Às vésperas do feriado da Proclamação da República, no dia 14 de novembro, a população já poderá usufruir da praia depois de meses fechada aos domingos.



Mesmo com a permissão, o executivo municipal salientou que é necessário continuar com os cuidados sanitários.

" Com o avanço da vacinação na capital, estamos abrindo a praia também aos domingos e teremos medições semanais para acompanhar os números da Covid. Vamos manter todos os cuidados, o distanciamento e seguir intensificando a necessidade de todos se vacinarem. Nos meses de novembro e dezembro, faremos este controle " David Almeida, prefeito de Manaus

Em razão das medidas de proteção contra a pandemia, a praia e o acesso ao banho estavam interditados aos finais de semana e feriados, funcionando de segunda-feira a sábado. Agora o complexo volta a funcionar de segunda a domingo, de 9h as 17h (para banho no rio).

A comissão que coordena a gestão do parque monta estrutura para receber os frequentadores, reforçando a necessidade dos cuidados básicos para a prevenção na pandemia, como uso de máscara e o distanciamento social, além da vacinação e dos reforços da prefeitura para garantir o máximo de imunização à população.





