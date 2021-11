Secretário de Segurança visita sedes do Instituto Médico Legal

A reunião ocorreu na tarde de quarta-feira (10/11), no bairro Cidade Nova, zona norte. | Foto: Tarcísio Heden/SSP-AM

MANAUS (AM) - Com o objetivo de conhecer as estruturas de trabalho e promover mudanças para melhorar a qualidade de vida dos servidores do sistema, o secretário de Segurança Pública, general Mansur, visitou as sedes do Instituto Médico Legal (IML) e do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC).

A reunião ocorreu na tarde de quarta-feira (10), no bairro Cidade Nova, zona Norte.

O general foi recebido pela diretora do DPTC, a perita Maria Margareth Vidal e pelo diretor do IML, Sérgio Machado.

Segundo a diretora do DPTC, a visita do secretário de Segurança à unidade teve uma importante relevância para os servidores, pois mostra uma aproximação entre as gestões.



" O gestor, conhecendo quais são os problemas que esses órgãos têm, fica muito mais fácil administrar. São institutos que têm alguma deficiência estrutural pelo longo tempo de uso. É necessário fazer algumas adaptações, e nós trouxemos isso ao conhecimento do secretário. " Maria Margareth, diretora do DPTC

A diretora contou que há uma proposta de melhorias nas instalações das unidades.

Para ela, a visita trouxe esperança para que possam continuar oferecendo um trabalho de qualidade para a população amazonense.

" Ele vindo aqui, é uma esperança para nós, peritos oficiais do Amazonas, o corpo técnico forense fica muito satisfeito com essa visita e com essa perspectiva de melhoras. " Maria Margareth, diretora do DPTC

O secretário de Segurança conheceu a sede do IML e do DPTC e viu as condições de trabalho dos agentes. Na oportunidade, ele parabenizou o trabalho que tem sido feito pelos servidores.

" O que estamos precisando é melhorar as instalações, o local de trabalho. Visitei o laboratório de DNA, referência em nosso país, inclusive tivemos recentemente um certificado de segunda colocação na parte de amostra, produtividade. Ficamos muito satisfeitos que temos todo esse aparato e equipamentos modernos. " general Mansur, secretário de Segurança Pública

Ainda segundo o secretário, em uma viagem para Brasília, ele deve se reunir com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) para tentar trazer recursos e melhorar as instalações.

" Tem outros locais que precisam de uma revitalizada, modernizar, mas isso não tira o brilho do trabalho do nosso perito. Um trabalho de muita dedicação, nosso pessoal tem trabalhado muito. " general Mansur, secretário de Segurança Pública

Concurso público

No local, o general garantiu que será lançado edital do concurso para as forças de segurança com mais de 2,5 mil vagas, inclusive para peritos.

" As pessoas que vão entrar vão reforçar o trabalho dos nossos peritos, isso vai ser um grande ganho aqui para o nosso estado. Sabemos que o trabalho do perito é importantíssimo, trabalham em várias áreas, precisamos deles nas investigações. Tenho certeza que tem muito potencial para melhorar. A nossa intenção é essa, por isso estamos aqui para melhorar. " general Mansur, secretário de Segurança Pública

