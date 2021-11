Caminhão com contêiner tomba na avenida Torquato Tapajós

O motorista saiu ileso e não teve ferimentos | Foto: Suyanne Lima

MANAUS (AM) - Um caminhão com contêiner tombou na tarde desta quinta-feira (11), no cruzamento entre a avenida Torquato Tapajós e a rua Henoch Reis, no bairro Da Paz, na Zona Centro-Oeste de Manaus.

Conforme informações do motorista, ele foi tentar acessar a rua Henoch Reis quando as rodas do veículo entraram em um buraco e afundaram. Com o peso da carga de madeira, o caminhão virou.

O motorista saiu ileso e não teve ferimentos. Houve uma retenção no trânsito e foi necessária a presença de agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) para orientar os motoristas que trafegaram pela localidade.

Um guincho deve ser acionado para remover o veículo da via. A perícia deve indicar as causas do acidente.

Outro tombamento

Na última sexta-feira (5), Manaus registrou mais um acidente de trânsito envolvendo tombamento de carreta . O caso ocorreu na avenida Torquato Tapajós, Zona Norte da capital.

O acidente aconteceu embaixo do viaduto que liga as avenidas Torquato Tapajós e Max Teixeira, para ir em direção à Cidade Nova. Apesar do tombamento e da via ser uma das mais movimentadas de Manaus, o trânsito transcorre de forma tranquila no local e os agentes do Instituto de Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estão presentes para controlar o tráfego.

